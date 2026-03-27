Los ayuntamientos de la Axarquía de Málaga dejan de tener limitaciones ante el uso de agua potable

Archivo - El Ayuntamiento de Puente Domingo Flórez (León) prohíbe el uso de agua por arrastres de ceniza derivados de los incendios, en Puente Domingo Flórez, a 24 de octubre de 2025, en Puente Domingo Flórez, León, Castilla y León (España). - Carlos Castro - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

La empresa pública de Aguas y Saneamiento de la Axarquía (Málaga), Axaragua, ha comunicado este viernes a los ayuntamientos de esta comarca malagueña que dejan de tener vigencia las limitaciones de uso de agua potable acordadas en mayo de 2024 cuando el sistema Viñuela Axarquía fue declarado en situación de escasez severa.

El presidente de Axaragua, Jorge Martín, ha explicado en una nota que en la última Comisión de Gestión de la Sequía de la Demarcación Hidrográfica de las Cuencas Mediterráneas Andaluzas (Dhcma) se revisó la situación del sistema de explotación Viñuela-Axarquía, "estableciéndose un escenario de normalidad, dado que los recursos hídricos han mejorado".

Por este motivo, dejan de aplicarse las prohibiciones y restricciones relativas al abastecimiento de agua. El embalse de La Viñuela tiene actualmente 148,63 hectómetros cúbicos de agua embalsada, lo que supera ampliamente el umbral de normalidad fijado para marzo en el Plan Especial de Sequía (PES Dhcma), que es de 97,4 hectómetros cúbicos.

Asimismo, Martín ha agradecido a los ayuntamientos, y a la población, "el esfuerzo que han realizado todos estos años de restricciones acatando las medidas excepcionales dictadas por el Comité de Sequía en 2024". No obstante, a pesar de la buena situación del embalse, Martín ha pedido "control en el consumo y un uso responsable del agua".

En mayo de 2024, según ha explicado la entidad, Axaragua consensuó con los 31 ayuntamientos de la comarca las medidas a implantar dada la situación de excepcional sequía - escasez grave - en la que se encontraba el sistema Viñuela - Axarquía. Entre ellas, se prohibió el rellenado de piscinas públicas y privadas - excepto las que dispusiesen de un sistema de recirculación del agua -, las fuentes para beber que no tuviesen una válvula de apertura y cierre automático; así como la puesta en funcionamiento de las duchas y lavapiés de las playas.

"En el caso de los del litoral - Rincón de la Victoria, Vélez - Málaga, Algarrobo, Torrox y Nerja - el levantamiento de esta medidas supone que puedan volver a entrar en uso las duchas y los lavapiés de las playas durante Semana Santa", ha anunciado Martín, quien ha afirmado que Mancomunidad aprobó una moción solicitando a la Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía y al Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico el uso del agua de mar en los lavapiés.

Previa a la concesión a los ayuntamientos, requiere de un estudio de viabilidad para poner los dispositivos que permitiesen esta reutilización "dando un paso más la optimización de los recursos hídricos".

"La mejora considerable de la situación del sistema Viñuela Axarquía, nos da una tranquilidad absoluta: a los ayuntamientos que tuvieron que gestionar la crisis hídrica, a la población que la sufrió en sus hogares, los establecimientos turísticos con todas las dificultades que les supuso para atender a sus clientes, y por supuesto a los agricultores que fueron los primeros que vivieron los cortes de agua. Es por ello, que no nos podemos permitir - ni debemos ni queremos - volver a vivir la situación", ha recordado Martín reiterando la necesidad de "hacer un consumo responsable de agua".

Por último, ha advertido de que no hay que relajarse y "todos tenemos que implicarnos con pequeños gestos que al tiempo dan resultado". Cuidarla hoy, es asegurarla mañana", ha concluido Martín, recordando que en la misma línea de garantizar los recursos hídricos, Mancomunidad Axarquía continuando realizando inversiones en las depuradoras y ya ha hecho entrega del anteproyecto de la desaladora al Gobierno Central.