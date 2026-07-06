Baja en junio el volumen de residuos recogidos en el mar en la Costa del Sol Occidental

Barco de limpieza en una de las aguas litorales de un municipio de la Costa del Sol Occidental. - MANCOMUNIDAD MUNICIPIOS COSTA DEL SOL OCCIDENTAL

MARBELLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

El volumen de residuos que los barcos de limpieza de las aguas litorales de la Costa del Sol Occidental han recogido a lo largo del mes de junio ha significado una mejora significativa. Respecto a 2025, el pasado mes de junio el volumen total acumulado de residuos ha bajado de 33,36 metros cúbicos en 2025 a 29,26 metros cúbicos en 2026.

Aunque la concentración media de plástico aumentó ligeramente del 79,87% el año pasado al 80,79% en 2026, la cantidad real de plástico recogida disminuyó. En cantidad real de plástico, se pasó de 26,645 metros cúbicos en 2025 a 23,639 metros cúbicos en 2026, lo que supone un 11,28% menos respecto a 2025, equivalente a una reducción total de 3,006 m3 en toda la zona, ha indicado la Mancomunidad en un comunicado.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Félix Romero, ha señalado que en comparación con el año pasado "se observa una disminución en la cantidad de plásticos, maderas, algas, materia orgánica y otros residuos".

"Esta reducción podría estar relacionada con una mayor concienciación ambiental y una mejor gestión de los residuos, aunque también puede deberse a que la temporada alta de verano aún no ha comenzado. Los plásticos continúan siendo el residuo predominante en el medio marino, seguidos por las maderas" ha declarado Romero.

Por municipios, durante junio de 2026, en las aguas de Torremolinos se recogieron un total de 3,04 metros cúbicos de residuos flotantes, en Benalmádena 4,56 metros cúbicos, en Fuengirola 3,02 metros cúbicos, en Mijas 4,52 metros cúbicos, en Marbella 6,40 metros cúbicos, en Estepona 6,27 metros cúbicos, en Casares 0,29 metros cúbicos, y en Manilva 1,16 metros cúbicos.