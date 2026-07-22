La Banda Municipal de Música de Málaga tocará piezas de Abba, Frank Sinatra o Michael Jackson de forma gratuita

Archivo - Concierto de la Banda Municipal de Música de Málaga en El Balneario - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música interpretará canciones de Frank Sinatra, ABBA, Carlos Santana o Michael Jackson en el concierto que pone fin a la temporada. La cita musical gratuita será en el Castillo de Gibralfaro, este domingo 26 de julio a las 21,00 horas.

La entrada es libre hasta completar aforo y, como en ocasiones anteriores, la organización ha dispuesto de autobuses lanzadera con salida y llegada en la Plaza del General Torrijos, en Hospital Noble. La primera salida a las 19,00 horas y última a las 20,30 horas.

La primera parte del concierto comienza con 'Frank Sinatra hits medley'; continúa con Latin Favorites y la interpretación de 'Bésame Mucho'; 'Guantanamera'; 'Quando, Quando, Quando'; seguirá con 'Santana, a Portrait' y las canciones 'Flor d'Luna', 'Oye Como Va', 'Europa', 'Smooth'; y, por último, 'Pérez Prado' y 'Mambo No. 8', 'Ritmo de Chunga', 'Patricia', 'Mambo Jambo(Qué rico el mambo)'.

La segunda parte se inicia con 'ABBA Gold' y las versiones de 'Dancing Queen', 'Mamma Mia', 'Fernando', 'The Winner Takes It All'; continúa con '2020's Pop Divas On Stage' y las canciones 'Kings & Queens' de Ava Max; 'My Future' de Billie Eilish; 'Break My Heart' de Dua Lipa; la interpretación de la conocida 'Heal the World', de Michael Jackson se escuchará a continuación.

Le seguirá la selección musical de 'Super Hits of the '90s', y las interpretaciones de 'The Show Must Go On' de Queen; 'Everything I Do I Do It For You' de Bryan Adams; 'Go West' de Pet Shop Boys; 'Conquest ff Paradise' de Vangelis; 'Macarena' de Los del Río; 'My Heart Will Go On' de Céline Dion; 'Believe' de Cher; y cierra el concierto Disco Party II, con 'Hot Stuff' de Donna Summer; 'Venus' de Shocking Blue y Bananarama; 'Genghis Khan' de Genghis Khan.