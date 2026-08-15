Bandera roja tras las lluvias en las playas de Málaga de San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés

La bandera roja en una playa de Málaga en una imagen de archivo. - Álex Zea - Europa Press

MÁLAGA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha establecido la bandera roja en las playas de Campo de Golf-San Julián, La Misericordia, Sacaba y San Andrés debido a las lluvias registradas durante la pasada noche.

Según ha informado el Ayuntamiento en su perfil en X, recogido por Europa Press, debido a la tormenta, se han producido alivios en distintos puntos de la ciudad con vertidos al mar. Se trata de "vertidos breves y de poco volumen", como se indica desde Emasa.

Han precisado, además, que las citadas playas no están cerradas, si bien, como medida de precaución, el baño no es aconsejable en estos puntos del litoral.

Por último, han indicado que desde la mañana de este sábado el Área de Playas está procediendo a las labores de limpieza y se estima que se restituirá la bandera verde cuando finalicen los alivios y concluyan las labores de retirada de los restos.