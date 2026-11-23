La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, en la celebración del 'Día del Vecino' en el barrio de Plaza de Toros. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Marbella (Málaga), Ángeles Muñoz, ha respaldado la celebración del 'Día del Vecino', una jornada de convivencia organizada por la asociación de Plaza de Toros que reunió a "numerosos residentes" y que contó con un "amplio programa de actividades" para todas las edades.

La regidora, que estuvo acompañada por el concejal de Participación Ciudadana, Enrique Rodríguez, ha felicitado al presidente del colectivo, Gerardo López, y a su secretario, Rafael Jiménez, por la organización de este encuentro, en el que se elaboraron cuatro paellas "gigantes" para repartir gratuitamente 800 raciones, y ha destacado que "han realizado un magnífico trabajo por y para este barrio, que después de tantos años se ha convertido en una gran familia", según ha precisado el Consistorio marbellí en una nota.

Asimismo, la primera edil ha puesto en valor el "carácter popular y participativo" de Plaza de Toros y ha subrayado la importancia de mantener vivas "iniciativas que permiten estrechar lazos y reconocer a quienes llevan años contribuyendo al bienestar de la comunidad".

En este sentido, la regidora ha enfatizado el homenaje a cinco ciudadanos "por su trayectoria, colaboración desinteresada y compromiso con su entorno". Los reconocimientos recayeron en el presidente del Centro de Participación Activa de Mayores de Plaza de Toros, Joaquín Almagro Bohórquez, por su "constante apoyo a la entidad vecinal"; José Cervera García, por su apuesta por las actividades culturales y tradiciones populares; Salvador Piña Sánchez, por su implicación durante años en la organización de verbenas y festejos; Rafael Rubio Beltrán, por su trabajo voluntario en la mejora de las instalaciones de la asociación, y Fernando Rivas Olivares, por su aportación musical a numerosas celebraciones del barrio.

En suma, la jornada, que tuvo lugar el pasado sábado 21, ha contado también con actuaciones de las academias Solera de Jerez y Hermanas Cervera, el espectáculo 'Alicia', dirigido por Eva Ausín, y propuestas infantiles, entre otras actividades.