Bauzá (Cs) destaca la "ejemplar gestión" en turismo en la Junta frente al Gobierno: "Prometió ayudas que no han llegado"

El dirigente advierte de "políticas populistas desde Europa" con las que Sánchez es "connivente": "Con las cosas del comer no se juega"

MÁLAGA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

El eurodiputado de Ciudadanos y portavoz de Turismo y Transporte en el Parlamento europeo, José Ramón Bauzá, ha destacado la "ejemplar gestión" en materia de turismo en la Junta de Andalucía, "con Juan Marín al frente", así como las ayudas puestas en marcha "desde el minuto 1" para industrias como el turismo y los transportes, "que han sido dos de los más castigados tanto en pandemia como en pospandemia".

Así, el dirigente naranja ha contrapuesto las ayudas de la Junta de Andalucía con las del Gobierno central: "No solo ha mentido prometiendo ayudas que no han llegado, sino que además no ha considerado a este sector como estratégico".

"Es absolutamente ejemplar y un referente mundial la gestión en materia de Turismo que Ciudadanos está llevando a cabo desde la Junta de Andalucía", ha defendido en Málaga, donde ha mantenido varias reuniones de trabajo con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) y la Federación de Transportes de Málaga (Fetrama).

Acompañado por los diputados autonómicos Teresa Pardo y Carlos Hernández White, así como por las concejalas Noelia Losada (Málaga) y María García (Marbella), el representante de la formación liberal en la cámara europea ha advertido también de las políticas "populistas que vienen desde Europa y con las que el gobierno de Sánchez es connivente, como es el incremento impositivo en ciertos combustibles".

"No se puede jugar con las cosas del comer, ya que es algo que pagaremos todos", ha sentenciado Bauzá, quien ha añadido: "No se puede obligar al sector del transporte, que no son grandes grupos, sino empresas familiares de varias generaciones, a recibir las amenazas de políticos utópicos que juegan con el pan nuestro de cada día aumentando el precio del combustible". En este punto, ha asegurado que "el sector del turismo y los transportes siempre nos tendrán de su lado".

Por su parte, la portavoz de Ciudadanos en le Parlamento andaluz, Teresa Pardo, ha agradecido el recibimiento con ambas patronales y ha mostrado su preocupación por el problema de sequía actual, que repercurtirá en la agricultura, la ganadería y al propio sector turístico.

En este sentido, ha corroborado que frente "al ministro de Consumo que dijo que el turismo no aportaba ningún valor añadido, la consejería de Ciudadanos ha apostado desde el principio por este sector estratégico".