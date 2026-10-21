Bellboy, Korashe, Nukki, Fabian Menor y Nodo cerrarán el 32 Festival de Cine Francés de Málaga

Storyboard del ‘concierto dibujado’ - FESTIVAL DE CINE FRANCÉS

MÁLAGA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El 32 Festival de Cine Francés de Málaga, organizado por la Alianza Francesa de Málaga, despedirá su edición de 2026 el próximo viernes, 23 de octubre, con una gran fiesta de clausura en La Térmica, que reunirá música en directo, ilustración y experimentación artística en una celebración abierta a toda la ciudadanía y en la que estarán Bellboy, Korashe, Nukki, Fabian Menor y NODO.

A partir de las 20,00 horas, el centro cultural de la Diputación de Málaga acogerá una programación especial que prolongará el espíritu del certamen más allá de las salas de cine, con la participación del suizo Fabian Meno, de los franceses Bellboy, la española marroquí Korashe, y los malagueños NODO y Nukki. La entrada será libre hasta completar aforo, según han señalado desde el Festival de Cine Francés en un comunicado.

Tras ocho días de proyecciones y actividades culturales en diferentes espacios de la ciudad, el festival pondrá el broche final a su 32 edición con una propuesta que reivindica la diversidad de lenguajes de la creación contemporánea y los vínculos culturales entre países francófonos y Málaga.

La celebración tendrá lugar una vez anunciado el palmarés de esta edición y ofrecerá al público una oportunidad para despedir el festival a través de distintas experiencias musicales y visuales, en una velada que combinará la experimentación artística, el pop y la cultura de club.

Así, la programación comenzará a las 20,15 horas con 'Un paseo por las maravillas del cine francés', un 'concierto dibujado' protagonizado por el ilustrador y autor de cómics suizo Fabian Menor y NODO, el proyecto musical de los artistas David Gómez y Alejandro Mármol. La propuesta fusionará la ilustración de Menor en directo, proyectada sobre el edificio de La Térmica, acompañada por la música electrónica experimental del grupo malagueño para ofrecer una reinterpretación visual y sonora del imaginario cinematográfico francés.

Más tarde, a las 21,00 horas, la fiesta continuará con el concierto de Bellboy, dúo francés que combina el pop barroco con arreglos cinematográficos, lirismo y una marcada sensibilidad contemporánea. Su propuesta musical se mueve entre la herencia del pop francés, la sofisticación de la french touch y las nuevas posibilidades sonoras del hyperpop, construyendo un universo propio en el que conviven la poesía, la experimentación y las referencias audiovisuales.

El relevo llegará a las 22,00 horas con Korashe, que presenta un directo que reúne su fusión de pop, electrónica y reminiscencias urbanas, su lenguaje y estética rompedoras, y la presentación de su álbum 'Darketona'. La artista de raíces españolas y marroquíes se ha convertido en una de las voces emergentes de la escena contemporánea en España, tras pasar por escenarios como Primavera Sound, Razzmatazz o Teatro Eslava.

La última actuación de la noche comenzará a las 23,00 horas con una sesión de la DJ malagueña Nukki, una de las figuras destacadas de la escena electrónica alternativa de la ciudad. Cofundadora y residente de La Potra, espacio de clubbing queer underground que conecta la música con otras disciplinas artísticas, Nukki ha llevado su propuesta a ciudades como Barcelona, Montreal y Buenos Aires.

Su sesión recorrerá diferentes expresiones de la música de club contemporánea, desde el perreo más oscuro hasta la guaracha y el speeddembow, con una selección de ritmos concebida para convertir la clausura en una gran pista de baile. Su participación reforzará, además, la presencia del talento local en una programación que apuesta por el intercambio cultural y las nuevas escenas musicales.

La celebración contará también con foodtrucks, diferentes propuestas gastronómicas y servicio de barra en los patios de La Térmica, completando una experiencia festiva pensada para todos los públicos.

El 32 Festival de Cine Francés de Málaga cerrará con esta fiesta de clausura una nueva edición dedicada a ampliar las formas de mirar y entender el mundo a través del cine francófono. Una despedida que trasladará esa misma voluntad de descubrimiento al terreno de la música, las artes visuales y la creación contemporánea, reafirmando el festival como un espacio de encuentro cultural abierto a la ciudad.