Benahavís y Estepona acogerán el campeonato andaluz de clubes de baloncesto cadete femenino

Presentación del campeonato andaluz de clubes de baloncesto cadete femenino - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los municipios malagueños de Benahavís y Estepona acogerán del 7 al 12 de abril el Campeonato de Andalucía de Clubes de Baloncesto (Cadeba) en la categoría de cadete femenino, que organiza la Federación Andaluza de Baloncesto con el patrocinio de la Diputación de Málaga.

La competición reunirá a los 16 mejores equipos de Andalucía (dos de cada provincia). Los dos clubes que representarán a la provincia de Málaga serán Unicaja y Proinsermant CAB Estepona.

La primera fase del campeonato se disputará en las dos sedes, el pabellón José Antonio Pineda, de Estepona, y el pabellón municipal de Benahavís. Se formarán cuatro grupos de cuatro equipos que se enfrentarán todos contra todos del martes 7 al jueves 9 de abril.

Los dos primeros clasificados de cada grupo pasarán a disputar los encuentros de cuartos de final, que se celebrarán el viernes 10 de abril en el pabellón de Benahavís, recinto que también albergará el sábado 11 de abril las semifinales y el domingo 12 de abril, el partido para decidir el tercer y cuarto puesto y la final. Los tres primeros equipos de esta competición se clasificarán para el Campeonato de España.