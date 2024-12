Bendodo: "2024 ha sido para Sánchez el año de la corrupción y 2025 va a ser el año de la justicia"

MÁLAGA 30 Dic. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que si para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "el año 2024 fue el año de la corrupción de su partido, de su gobierno y de su familia, el año 2025 ya le decimos a Pedro Sánchez que va a ser el año de la justicia", donde "va a poner las cosas en su sitio, porque la justicia es implacable, sin ninguna duda".

"El año 2024 ha sido para Pedro Sánchez el año de la corrupción, el año 25 para Pedro Sánchez y el Partido Socialista va a ser el año de la justicia", ha reiterado.

En rueda de prensa en Málaga, también Bendodo ha dicho que "el Gobierno y el PSOE terminan un año como lo empezaron, perdiendo calidad democrática en nuestro país, atacando a los jueces y minando la libertad de prensa".

"No se da cuenta el Gobierno de Sánchez que una democracia crece en calidad cuanto más independientes son los jueces y más libres son los periodistas", ha dicho, advirtiendo de que "este Gobierno ha atacado a los jueces y a los periodistas".

Ha insistido, asimismo, en que el año que entra "ya le decimos a Pedro Sánchez que va a ser el año de la justicia". "Todo esto que se está investigando por parte de la UCO, de los jueces, no es una persecución del PP contra el Gobierno, es que hay mucho sinvergüenza ahí y evidentemente todo se va a saber y todas las explicaciones se van a tener que dar".

Bendodo ha sostenido que "el problema de Sánchez no es con el Partido Popular, es con la democracia", al tiempo que ha añadido que "es un autócrata, un dirigente que todo lo que no sale como él dice le molesta y aparta a todo el que no piensa como él".

Ha recordado "que el Senado ha llevado al Congreso ante el Tribunal Constitucional por invasión de sus competencias". En este sentido, ha precisado que "el Congreso ignoró el veto del Senado cuando Sánchez intentó colarnos por la puerta de atrás una rebaja de pena de los terroristas". Así, ha advertido a Sánchez y al Gobierno de que esto "tampoco es una persecución contra Sánchez, es democracia y separación de poderes".

Ha criticado, por tanto, el "Gobierno que ignora el veto del Senado para pagar sus deudas con el separatismo", ya que "es un gobierno que no gobierna, que resiste". "Sánchez y los suyos son sin duda la peor versión de la política", ha apostillado.

"Este Gobierno, y esto es inédito, nunca ha pasado en la democracia, mantiene a un fiscal general del Estado que, aparte de estar imputado, destruye pruebas", ha agregado Bendodo, lo que ha tachado de "absolutamente escandaloso".

"SON 12 MESES DE BALANCE Y 12 MENTIRAS"

También ha dicho que "este Gobierno ha vuelto a demostrar en el año 2024 que es la viva imagen de la mentira": "Armengol no conocía a Koldo, Ángel Víctor Torres no conocía a Koldo ni a Aldama y ahora son dos colegas y amigos que se llaman cariño entre ellos". "Esta es la realidad de este Gobierno que miente vilmente a los españoles", ha sostenido.

Es más, ha dicho que "son 12 meses de balance y 12 mentiras, aunque me quedaría corto". En este sentido, ha relatado que "mintió y miente Ábalos, que sigue negando la verdadera naturaleza de su relación con Aldama".

"Mintieron cuatro ministros para sostener la coartada del 'Delcygate'; mintieron Reyes Maroto, que decía que tampoco conocía a Aldama; Francina Armengol y María Jesús Montero sobre las relaciones de sus gabinetes con Aldama... y mintió Pedro Sánchez, porque decía cuando cesó a Ábalos que no le podía decir por qué lo cesó". "Y es porque Sánchez lo sabía todo y lo tapó".

Precisamente, ha vuelto a reiterar que "Sánchez y Ábalos, lo vimos en las declaraciones que hizo ante el juzgado, vuelven a cabalgar juntos", aludiendo al "tándem que ganó las primarias". "Aquí el único pacto que hay de nuevo es el del señor Sánchez y el señor Ábalos que vuelven a cabalgar juntos".

Así, ha señalado que "un presidente del Gobierno que conoce delitos, no los denuncia y los tapa, no puede seguir siendo presidente del Gobierno", ha apostillado. Por último, Bendodo ha dicho que "todo esto se investigará y todo esto se pondrá en su sitio".

"Tenemos un Gobierno, insisto, que mientras resiste a la corrupción, intenta explicar lo inexplicable, porque este Gobierno tiene a once ministerios implicados en esta trama de corrupción, al propio PSOE, con su número 2 actual y el anterior, y a la familia del presidente, investigada".

"Y, mientras tanto, --ha continuado-- los autónomos asfixiados, las empresas y los trabajadores, sin solución", ha advertido el vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y diputado nacional por Málaga.

Frente a ello ha dicho que, "este Gobierno, en cambio, no ha regateado y le ha cedido todo al independentismo", lo que ha tachado de "grave". "Sin duda, evidentemente, esto lo vamos a acabar pagando".

Por último, se ha mostrado "convencido de que en el año 2025 se van a dar pasos, avances para el cambio en España". "Este Gobierno de Sánchez no puede resistir mucho más, no tiene mucho más que ofrecer, porque está vendiendo España a trozos y la dignidad de los españoles la está vendiendo a trozos, pero ya no queda mucho más que vender", ya que "le ha entregado todo al independentismo", ha concluido.