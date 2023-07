Bendodo advierte que "el precio más alto es hablar de referéndum" y que Sánchez y Díaz "no han dicho que no"

Pide a Sánchez que se pronuncie después de que la presidenta de Navarra "haya aplaudido que la Guardia Civil salga de la comunidad por petición de Bildu"



MÁLAGA, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha asegurado sobre una hipotética revalidación del Gobierno con Pedro Sánchez como presidente y con apoyos de Bildu y ERC, que "el precio más alto es hablar de referéndum y Sánchez no ha dicho que no, ni Yolanda Díaz ha dicho que no".

En este sentido se ha pronunciado Bendodo este sábado en un acto electoral en Málaga, donde encabeza la lista al Congreso de los Diputados por la provincia, y junto al expresidente del Gobierno y presidente de FAES, José María Aznar.

El líder 'popular' ha dicho, que en contraposición a Sánchez --al que ha acusado de mentir--, hay tres personas "que dicen la verdad": Arnaldo Otegui, Gabriel Rufián y Carles Puigdemont, que han dicho ya a Sánchez que "si quieres que haya nuevo Gobierno, no te queda otra que otra vez con nosotros".

Ha criticado que nadie del Gobierno haya salido a desmentir las declaraciones de Puigdemont que apuntaban que emisarios del Gobierno le habrían ofrecido el indulto, las cuales, por tanto, ha calificado como "una verdad, una vergüenza, una tomadura de pelo".

"¿Ahora que vamos a tener a Ada Colau de ministra, o a Rufián o a Otegui?", se ha preguntado Bendodo, que ha acusado a Sánchez de no tener "ni límites ni principios" y de ser "un mal demócrata".

El coordinador ha enumerado las que ha considerado como mentiras a los españoles del presidente del Gobierno aludiendo a que dijo que no pactaría con Podemos ni con Bildu. "Si te importa España, si te duele España, no puedes pactar, blanquear y privilegiar a Bildu", ha añadido.

Bendodo ha dicho que el Gobierno también dijo que iba a tipificar el delito de referéndum ilegal "y lo que hizo fue eliminar la sedición y reducir la malverssación"; y que iba a ser el Gobierno más feminista "y ha sido el que más ha desprotegido a las mujeres" --en referencia a la ley del solo sí es sí--.

En otro orden de cosas, ha dicho que "es una vergüenza" y que "Sánchez debe hablar" sobre el hecho de que la presidenta de Navarra, María Chivite, haya aplaudido que la Guardia Civil salga de la comunidad foral "por petición de Bildu". Al respecto de esa comunidad ha dicho que "el PSOE va a volver a gobernar en Navarra con el apoyo de Bildu. Esa es la realidad".

Elías Bendodo ha puesto en valor la política de pactos de su partido señalando diversas alianzas con el PSOE, PRC, CC o partidos independientes en distintas instituciones. "En definitiva, somos un partido transversal", ha dicho.

El coordinador general del PP ha dicho que su partido dialoga con todos y pacta con todos excepto con los que no cumplen la Constitución.

"Ahora aspiramos a una mayoría amplia, suficiente. Una mayoría que necesita España. Una mayoría que devuelva la tranquilidad democrática a nuestro país. Una mayoría que devuelva la tranquilidad al conjunto de los españoles. Un gobierno fuerte, en solitario. Si queremos que haya cambios, no puede haber atajos", ha concluido.