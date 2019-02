Bendodo asegura que la ruptura del pacto PP-Cs en el Ayuntamiento de Málaga "no afecta" al acuerdo en la Junta

Publicado 19/02/2019 14:59:07 CET

SEVILLA, 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, ha asegurado este martes que la ruptura del pacto entre PP y Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Málaga "no afecta en absoluto" al acuerdo en el Gobierno andaluz.

Así se ha pronunciado Bendodo en rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, después de que este lunes Cs pusiera fin al acuerdo de investidura con el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, tras la negativa de éste a destituir a los concejales del PP Francisco Pomares y Teresa Porras y al gerente de Urbanismo, José Cardador, investigados por el Juzgado de Instrucción número 8 en relación con el caso Villas del Arenal.

Si bien, el consejero de la Presidencia ha rehusado valorar la ruptura del acuerdo en Málaga, asegurando que no quiere "mezclar" los temas de gobierno con los de partido. "Los temas de partido, en la calle San Fernando (sede del PP-A)", ha abundado Bendodo.

Con el mismo argumento, ha rehusado responder a la pregunta de en qué casos deben o no ir en las listas electorales las personas investigadas en procesos judiciales y cuándo deben dimitir.

"De la respuesta que le he dado no me voy a mover, me gustaría dejar ese camino marcado y no responder aquí preguntas de trascendencia orgánica y de partido; para eso hay un partido que tiene que responder en ese ámbito", ha zanjado Bendodo.