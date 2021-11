Bendodo, sobre el audio de Juan Marín: "El PP no tiene nada que ver con esta tormenta en un vaso de agua"

La aprobación o no de un presupuesto "no condiciona un adelanto electoral" e insiste en negociar las cuentas "hasta la extenuación"

MÁLAGA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP andaluz y presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, se ha referido este jueves al audio que ha trascendido del vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín (Cs), en el marco de una reunión interna de su grupo parlamentario y ha dejado claro que "el PP no tiene nada que ver con esta tormenta en un vaso de agua, que definiría yo, la filtración de un audio de una reunión interna del grupo parlamentario de Ciudadanos".

Bendodo, cuestionado por los periodistas en Málaga sobre las palabras de Marín en relación con el audio y de dónde venían, ha indicado que "él lo ha matizado ya esta mañana".

"Ni el PP de Andalucía, ni el PP de España tiene nada que ver con esto, como hoy mismo ha reconocido el vicepresidente Marín", ha incidido Bendodo, al tiempo que ha reiterado que "es un tema, insisto, interno de Cs. No es ni del Gobierno ni del PP". Al respecto, ha incidido en que así "ha quedado claro con las manifestación de Marín".

Cuestionado, en este punto, sobre un posible adelanto electoral si los presupuestos no salen adelante, Bendodo ha dicho que se lleva hablando de "adelanto electoral y ruptura del Gobierno desde el mismo día que se constituyó el Ejecutivo" andaluz.

"A algunos les interesa eso", ha dicho, pero ha asegurado que "se ha demostrado que este Gobierno es fuerte y estable. Llevamos tres años ya rodando". "La vocación del Gobierno es cuatro año de Gobierno y cuatro presupuestos", ha recalcado Bendodo.

En este punto, ha añadido que "todavía hay margen para negociar" las cuentas andaluzas. "Si a algunos, esta tormenta en un vaso de agua, como yo defino la situación, les vale de excusa para decir no al presupuesto, la tormenta pasará estos días, y estamos convencidos de que volverán a la mesa de negociación" tanto Vox como el PSOE.

ADELANTO ELECTORAL

"La aprobación o no de un presupuesto no condiciona un adelanto electoral", ha manifestado Bendodo, que ha aclarado que "el presupuesto se puede prorrogar si no se aprueba pero ahora mismo no estamos centrados en la prórroga, estamos centrados en la aprobación", ha dicho, mostrándose convencido de que "las excusas se agotan y, por tanto, al final todos los grupos tendrán que retratarse".

Asimismo, ha explicado, en relación con el presupuesto, que el consejero de Hacienda, Juan Bravo, ha contactado con los grupos parlamentarios para iniciar una nueva ronda: "La mesa nunca hay que abandonarla; la negociación puede salir mejor o peor, pero escuchar y proponer siempre hay que hacerlo".

"Levantarse de una mesa de negociación es un craso error. Estoy convencido de que se van a sentar", ha dicho, incidiendo en que desde el Gobierno "vamos a negociar hasta la extenuación para que Andalucía tenga un presupuesto, que es un gran presupuesto para Andalucía y para Málaga".

Bendodo ha recordado que este presupuesto contempla "1.000 millones de euros más en sanidad, 600 millones más en educación, y 500 millones más en servicios sociales que el presupuesto en vigor de 2021". "¿Quién puede decir que no a eso? Porque se ha filtrado un audio... es una excusa que no vale".

"Queremos aprobar el presupuesto porque es bueno para Andalucía", ha reiterado, añadiendo que la región lidera "la recuperación económica de España y eso es lo que pretendemos, que siga liderando la recuperación económica de España y para eso necesitamos un presupuesto expansivo, como es este".

Según Bendodo, "lo que está claro es que nosotros vamos a negociar hasta el último minuto para que salga adelante y al final los que digan que no al presupuesto tendrán que dar explicaciones al conjunto de los andaluces", ha concluido.