Bendodo sobre declaraciones de Ribera: "el sanchismo asume discurso independentista de que la justicia no es imparcial"

MÁLAGA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha considerado una "vergüenza" que una vicepresidenta tercera del Gobierno, como la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, "ponga en cuestión la independencia de la justicia en nuestro país" y ha considerado que "el sanchismo aquí asume el discurso independentista de que la justicia no es imparcial".

"Esto es de una gravedad extrema, que una vicepresidenta insinúe que hay jueces que prevarican en su toma de decisiones, como ha hecho esta mañana la vicepresidenta Ribera en una entrevista", ha incidido Bendodo, quien ha considerado que es "un error tremendo" y que esos ataques a los jueces "son un ataque directo a uno de los pilares esenciales de nuestra democracia".

En rueda de prensa en Málaga, Bendodo ha dicho que "Ribera pone voz a los que dicen que en España hay 'lawfare'" con sus declaraciones sobre el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón del que ha dicho que tiene "cierta querencia" a pronunciarse en "momentos políticos sensibles", tras insistir el magistrado en la tesis terrorista en la causa sobre 'Tsunami Democràtic', en la que investiga al expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont.

Ha asegurado que "duele ver que el Gobierno de nuestro país está recitando el argumentario independentista y populista claramente desprestigiando nuestro sistema democrático". "¿Qué imagen damos como país al exterior si una vicepresidenta del Gobierno cuestiona la independencia y el trabajo de los jueces? Esto es lo último. ¿Qué pensarán de esto en la Unión Europea?", se ha preguntado.

Bendodo ha indicado que los socialistas "no cuestionaban la imparcialidad del juez García Castellón cuando instruía casos como Púnica o Lezo o Kitchen ¿no?", apuntando que "queremos saber qué opina el ministro de Justicia de lo que ha dicho la vicepresidenta".

"Su silencio --el de Felix Bolaños-- y el de Sánchez confirmarían que el PSOE ya no cree en aquellos estamentos de la justicia en el que no haya jueces o magistrados elegidos directamente por el presidente del Gobierno", ha dicho.

Por esto, ha exigido "el cese inmediato de los ataques a los jueces españoles por parte de los independentistas y, sobre todo, exigimos que cese el seguidismo del Gobierno".

"Si el independentismo y el nacionalismo han pasado ya esta factura tan gorda a Sánchez, ¿qué factura es la que vamos a tener que pagar para que sus socios independentistas aprueben los presupuestos, que es lo siguiente, que es el verdadero puerto de montaña del inicio de esta legislatura. La amnistía para los terroristas con delitos de sangre ¿será lo siguiente?, yo no me atrevería a descartarlo", ha señalado Bendodo.

También se ha referido al "duro" informe de los juristas del Congreso sobre la amnistía, "me atrevería a decir que el más importante de esta legislatura", que "por cierto parece que ha sido ocultado por la presidenta del Consejo", y en el que se ha considerado, en su opinión, que para "la amnistía que ha planteado tiene que hacer una modificación constitucional; no puede hacerlo como lo ha planteado en una ley".

"La foto de Sánchez y Puigdemont será lo siguiente y Junqueras también participará de ella. La amnistía total, que ya han dicho los juristas del Congreso de los Diputados que no cabe en la Constitución", ha apuntado.

Para Bendodo, "estamos sin duda en uno de los peores momentos de nuestra democracia y esto no es sólo una opinión mía, es una conclusión de los hechos que están ocurriendo cada día en nuestro país donde hay un presidente que sobrevive cada día pero que no gobierna porque el único interés que tiene Sánchez es aguantar una semana más, un mes más, no molestar a los que mandan que no viven aquí, que están en Waterloo", en referencia a Carles Puigdemont.

"Al final esto de la política nacional se ha convertido en un mercadeo donde el independentismo vende y Sánchez compra a un precio carísimo y el independentismo sabe que todo lo que ofrecen o piden Sánchez lo compra, valga lo que valga", ha lamentado el dirigente 'popular', quien ha insistido en que "esa es la realidad, el independentismo y el nacionalismo avanzan a golpe de chantaje".

Para el dirigente 'popular', "Sánchez sobrevive pero no gobierna, gobiernan otros desde Waterloo y la legislatura durará lo que dure la palabra de Sánchez" y este "se ha convertido en el valido de Puigdemont y de Otegi".

Ha indicado que "estamos llegando a una situación grotesca y dañina para los intereses de nuestro país que ahora no es sólo Sánchez el que amnistía a Puigdemont", sino que también "Puigdemont indulta a Sánchez en cada votación; el que le perdona la vida a Sánchez a cambio de seguir extorsionando al Estado, quebrando los principios de nuestro pacto constitucional, como son la igualdad, la solidaridad entre territorios, y muy importante la concordia entre ciudadanos".

Ha recordado que tan solo esta semana, Otegi "el socio de Sánchez, ha dicho que el Estado quería que ETA siguiera matando"; la vicepresidenta del Gobierno Yolanda Díaz "ha pedido que se limite el sueldo de los empresarios"; el secretario general de Junts, Jordi Turull, ha dicho que o hay referéndum o colorín colorado, es decir, se acabó el Gobierno de España".

"Un puro esperpento es lo que ha convertido el sanchismo el día a día de nuestro país", ha insistido, criticando que el presidente del Gobierno ante estas cuestiones "ni una palabra, callado, porque sabe que si habla lo echan de presidente del Gobierno". "Ha dicho que lo que vale es la realidad o algo de eso; ahora ha descubierto Sánchez que es más de Aristóteles que de Platón, parece ser", ha apostillado.

Ha lamentado que la realidad de Sánchez "es la mentira" y ha señalado que "vive de la agitación y del enfrentamiento" y que "le vale todo para hacer campaña, utilizaron Doñana en Andalucía en las elecciones generales y ahora están intentando utilizar de nuevo el medio ambiente con las bolas de plástico en Galicia, aunque les ha salido mal esa operación"

"Frente al muro sanchista, frente a esta tensión, a los problemas diarios que nos mete el socialismo, frente a la tomadura de pelo de la subida del salario mínimo, está la moderación y la concordia del PP, frente a la extorsión al Estado que hace del independentismo catalán, la responsabilidad y la firmeza del PP", ha asegurado.

Así, ha recordado que han vuelto a hacer un llamamiento a la movilización "frente a la desigualdad en una España de ciudadanos libres e iguales" que tendrá lugar en Madrid el próximo 28 de enero, "para volver a decir alto y claro que España no se rinde, que aquí estamos muchísimos millones de españoles para decirle a Sánchez que no puede pasarse todas las líneas rojas a la vez".