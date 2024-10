Bendodo, sobre Francisco de la Torre: "Mientras él quiera va a seguir siendo el mejor alcalde de España"

MÁLAGA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el regidor de Málaga, Francisco de la Torre, "es el mejor alcalde de España y mientras él quiera va a seguir siendo el mejor alcalde de España".

En declaraciones a los periodistas, precisamente junto a De la Torre, Bendodo ha desvelado que en una conversación con este le ha dicho que, estuvo 19 años de concejal en Málaga y ha sido presidente de la Diputación, consejero del Gobierno de Juanma Moreno, senador y ahora diputado, pero "de todos esos cargos me quedo con el de concejal de distrito".

"Porque si te gusta la política de verdad es la gestión directa con el ciudadano", ha manifestado el dirigente 'popular', quien ha insistido en que "tenemos el orgullo de tener para mí el mejor alcalde de España. Está mal que yo lo diga porque soy malagueño, pero lo digo porque me hago eco de lo que oigo por toda España".

Para Bendodo, De la Torre "tiene las ideas, la fuerza, los proyectos y, lo más importante, el apoyo y el cariño de los malagueños", por lo que ha dicho estar "encantado" con su alcalde "y la tranquilidad que da tener un alcalde como Paco de la Torre al frente de una de las ciudades más importantes de España".

Cuestionado sobre los piropos que echa a De la Torre, ha asegurado que "siempre" ha sido así, "estando en su gobierno y no estando en su gobierno". "Yo he nacido políticamente de la mano de Paco de la Torre y lo que de él he aprendido lo he aplicado después en un gobierno provincial, en un gobierno autonómico, y ahora a nivel nacional en la oposición", ha concluido.