Bendodo: "El Gobierno es como el caballo de Atila, todo lo que pisa lo convierte en ruina y da igual de lo que hablemos"

Archivo - El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en una foto de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 24 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el Gobierno "es como el caballo de Atila, todo lo que pisa lo convierte en ruina" y ha considerado que "da igual de lo que hablemos, ya sean los tres millones de autónomos de este país a quienes está empeñado en atizar un sablazo fiscal", del alza "casi un 40% de la cesta de la compra" o de la vivienda.

"Tenemos un Gobierno centrado en destruir y que está dispuesto a morir matando, aunque lo que esté en juego sea la seguridad y el bienestar de todos los españoles", ha dicho Bendodo en rueda de prensa en Málaga, en la que ha reiterado que el Gobierno "está de retirada" y ha criticado que "se dedica a resistir y solo se defiende de los casos de corrupción que afecta al presidente del Gobierno, al partido del Gobierno y a la familia del presidente del Gobierno".

Según ha señalado, el "sanchismo" es un "ejército en retirada, que como todos, tiene una cosa muy peligrosa" y ha apuntado que "no nos preocupa lo que intenta mantener, nos preocupa lo que intenta destruir en su retirada". "Están intentando destruir todo nuestro sistema de convivencia", ha dicho, poniendo como ejemplo el tema de vivienda "con la okupación potenciándola" y también la subida de impuestos "de forma inaceptable" a los autónomos.

Asimismo, ha lamentado que un Gobierno "atrincherado por la corrupción y por los carceleros que eligió, con Puigdemont a la cabeza, nos tiene en una profunda parálisis y provoca un inmenso daño a las oportunidades de los españoles".

Cuestionado por una hipotética moción de censura técnica y la decisión del próximo lunes de Junts, Bendodo ha señalado que el PP está "en dar soluciones a los problemas de los españoles que les ha generado este Gobierno, la vivienda, la okupación, ahora meterle la mano al bolsillo a los autónomos; en eso va a estar el PP".

"Los ruidos no nos van a desviar", ha dicho Bendodo, quien ha incidido: "No vamos a entrar en estos juegos, de verdad. El PP tiene un plan para España y está aportando soluciones a todos los problemas que genera Pedro Sánchez y sus socios, que precisamente son los que quieren romper España", ha dicho.

Así, se ha mostrado convencido de que Alberto Núñez Feijóo "llegará a ser presidente del Gobierno, porque los españoles lo dicen, en todos los datos se habla de eso. Habrá un cambio, Sánchez no va a repetir" y de que esto será "más bien pronto que tarde", para lo que, ha apuntado, "nos estamos preparando".

Respecto a los presupuestos autonómicos y preguntado por si puede producirse un adelanto electoral en alguna comunidad, ha asegurado que todos los presidentes 'populares' "están centrados en presentar sus presupuestos", porque, ha dicho, "todos los presidentes del PP cumplen la ley", contraponiendo esto con Sánchez "que lo que hace es como no tengo los votos, no presento los presupuestos".

También ha lamentado que la próxima semana "desgraciadamente España volverá ser portada internacional por tener a un presidente --Pedro Sánchez-- declarando por corrupción en una comisión de investigación" y le ha recordado que "tiene la obligación de decir la verdad" en el Senado y "será un esfuerzo" para él.

Ha criticado que no tenga soluciones y que cuando a Sánchez le pregunten por la crisis de la vivienda "venga a decir que después de siete años en el Gobierno que era muy difícil la solución". "Cuando un político dice que es muy difícil la solución es que no tiene la solución y cuando no tiene la solución debe dejar paso a que otros intenten buscar la solución", ha dicho.

Además, Bendodo ha considerado que el Gobierno "incumple deliberadamente la Constitución" con los presupuestos y también cuando Sánchez y la presidenta del Congreso, Francina Armengol, "tienen bloqueadas a conciencia más de 30 leyes del PP en esta Cámara".

Entre ellas, ha dicho, la Ley Antiokupación, que propone el desalojo en 24 horas, el incremento de penas a los okupas o la imposibilidad de empadronamiento "y que lleva en el congelador del Congreso un año y ocho meses". "No hay derecho a que los españoles vivamos con miedo y con inseguridad por el abandono del Gobierno", ha insistido.

En este sentido, ha pedido a Sánchez que copie las propuestas de vivienda y de antiokupación del PP "cuanto antes" y ha precisado que "cada afectado por la okupación en el país tarde de media 21 meses en recuperar su casa "pero Sánchez tiene la ley del PP congelada y eso es mala fe".

Ha criticado la legislación actual en materia de vivienda y ha dicho que "la gente no quiere poner en el mercado su vivienda porque tiene el riesgo de que el inquilino no solo no le pague, sino que esté obligado a mantenerlo allí y pagar la luz y el agua". "Ese es el verdadero problema y esto lo permite la ley estatal de vivienda", ha incidido.

"Esta es la que hay que cambiar, una ley que está cargada de ideología, que genera tanta inseguridad entre los propietarios que tienen miedo a poner sus viviendas en el mercado de alquiler", ha incidido Bendodo, quien ha dicho que "frente a esa inseguridad jurídica y frente al intervencionismo del mercado que defienden Sánchez y sus socios, ofrecemos trabajo y gestión".