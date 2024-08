Bendodo (PP) dice que a Sánchez "le quema España, no está cómodo": "Está quitado de en medio"

MÁLAGA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha afirmado este viernes que al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "le quema España, no está cómodo" y ha dicho que "ha cogido la puerta, no sé cuántos días en África y no sé cuántos días en China". "Está quitado de en medio", ha agregado.

"Primero, no puede salir a la calle porque le abuchean; si está aquí, le van a preguntar por su mujer, por el Ministerio de Fomento, por su hermano, por la financiación... No está cómodo", ha sostenido Bendodo tras ser cuestionado por los periodistas sobre el viaje de Sánchez a África y su postura sobre la inmigración.

Por tanto, ha continuado, "ha cogido la puerta. No sé cuántos días en África y no sé cuántos días en China" y "esa es la realidad": "Está quitado de en medio. Tenemos un presidente a la fuga" y "los españoles no merecemos esto en plena crisis migratoria".

Así lo ha señalado Bendodo en Málaga tras participar en una reunión con diputados y senadores junto al secretario general del PP de Málaga, José Ramón Carmona. Por otro lado, durante su intervención ha precisado que "nos enfrentamos a un curso político trascendental" en España, por lo que "tenemos que hacernos cargo del momento en el que vivimos y tenemos que ser, desde el PP en toda España, el contrapeso democrático de este Gobierno".

"El contrapeso por la igualdad de todos los españoles, vivan donde vivan y el contrapeso por la regeneración de un Gobierno de Sánchez cercado por la corrupción", ha asegurado Bendodo.

Durante su intervención ha analizado y hecho un resumen de lo ocurrido en verano. También ha aludido a los viajes de Sánchez a África y China y ha puesto sobre la mesa "una teoría magnífica del socialismo", que es que "cuando hay problema te quitas de en medio y te vas a tirar casi un mes fuera de España".

Al respecto, Elías Bendodo se ha preguntado que Sánchez, "entre vacaciones, África y China, ¿cuándo va atender los problemas de los españoles?".

"Creo que todo esto es para quitarse de en medio, para que no se hable del tráfico de influencias de su mujer; de los cinco delitos de su hermano; del intento de enchufe de su cuñada; del Ministerio podrido de corrupción, que es el Ministerio de Transportes, igual que era en Andalucía la Consejería del Empleo con el caso de los ERE; de la debilidad absoluta del Gobierno que no tiene los apoyos parlamentarios ni para sacar adelante los presupuestos y está sometido al chantaje independentista y el chantaje de algún socialista en apuros por corrupción".

Al respecto, ha dicho que "vamos a estar atentos cómo evoluciona el señor Ábalos y las amenazas que ha hecho". Es más, ha dicho que "a Ábalos le dieron a Koldo para que ayudara a todos y ahora lo quieren dejar tirado a Ábalos".

SÁNCHEZ "TRABAJA PARA DIVIDIR SOCIEDAD" Y "SALIR NIQUELADO EN FOTO"

Por otro lado, Bendodo ha tachado de "irresponsable" a Sánchez tanto en materia de inmigración como financiación, "pero siempre hay un denominador común: Él actúa por los intereses personales suyos, su táctica electoral y para seguir sentado en el sillón de la Moncloa".

"Sánchez trabaja para dividir la sociedad y cree que dividiendo la sociedad él crece y sobre todo salir él niquelado en la foto, como se suele decir", ha avisado.

En este sentido, ha señalado que el Gobierno de Sánchez "se acaba de gastar 40.000 euros en maquillaje y peluquería para sus ministros", precisando que "no es broma, esto ha salido en el BOE". "En eso están, en salir guapitos en la foto, pero solución a los problemas, cero".

"Tenemos a un Gobierno irresponsable, inepto, el más grande de todo en la democracia, 23 ministros, como dos equipos de fútbol y evidentemente están en lo que están, en el maquillaje de las cifras y el maquillaje personal", ha concluido.

"NADIE VA A PERMITIR QUE HAYA ESPAÑOLES DE PRIMERA Y DE SEGUNDA"

Por otro lado, también Bendodo ha vuelto a referirse a la financiación y a la España "multinivel que pretende Sánchez": "Nos fuimos o empezamos el verano con una España constitucional y hemos vuelto de las vacaciones de verano con una España multinivel con españoles de primera y españoles de segunda".

Así, ha criticado que "el trío de Lanzarote", en alusión a Pedro Sánchez, José Luis Rodriguez Zapatero y Salvador Illa, "son los responsables de esta España multinivel", ya que "Zapatero la inició, Sánchez la continuó e Illa la va a culminar. Esa es la realidad de la España que tenemos hoy en día".

Bendodo ha dejado claro que "nadie va a permitir que haya españoles de primera y españoles de segunda". "No vamos a consentir que Sánchez nos siente a los andaluces en el vagón de tercera clase para pagar la renta a los que le mantienen sentado en el sillón de la Moncloa". "Vamos a dar la batalla en la calle, en las instituciones y donde realmente haga falta", ha apostillado.

Por último, ha dicho que el PP "está preparado, está en 'modo on', desde el punto de vista de que puede haber elecciones en cualquier momento". "El PP está ya preparado, ya puesto en marcha la maquinaria para un previsible adelanto electoral".

Sobre ese adelanto electoral ha señalado que "quien tiene las llaves de la legislatura es el independentismo catalán, que dijo que la legislatura duraría lo que dure la palabra de Sánchez, que dura cero, nada, por tanto, en cualquier momento la legislatura puede saltar por los aires y puede haber elecciones". "El PP está preparado para esa situación", ha concluido.