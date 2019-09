Bendodo (PP) ve "indigno" que Sánchez "retenga" a Málaga 300 millones de euros del IVA ya recaudado

Publicado 02/09/2019 15:49:05 CET

MÁLAGA, 2 Sep.

El presidente del Partido Popular de Málaga, Elías Bendodo, ha considerado este lunes "indigno" que el presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, "retenga" a Málaga 300 millones de euros del IVA ya recaudado y de los adelantos a cuenta, fondos que deben ir destinados a la educación, la sanidad y la dependencia, ha resaltado.

"El IVA que recauda el Gobierno del bolsillo de los malagueños debe volver a los malagueños; no nos pueden quitar lo que es nuestro", ha subrayado el dirigente 'popular', que ha presidido este lunes una reunión del Comité de Dirección del PP de Málaga en la que se ha abordado la acción política de la formación de cara al inicio del curso político.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha insistido en que "el socialismo le está reteniendo a Málaga trescientos millones de euros para los colegios públicos, la sanidad pública y la dependencia". "Condiciona esta financiación, que es fundamental, a que haya una abstención por parte de algún partido que posibilite la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno", ha denunciado.

"Es indigno, en un país serio no podemos permitir que un Gobierno chantajee a los ciudadanos con no pagar los servicios públicos", ha argumentado Bendodo, que ha anunciado una campaña informativa por parte del PP malagueño y que ponga el acento "en este chantaje, en el hecho de que no pueden retener un dinero que pertenece a Málaga y a los malagueños y que es clave para los servicios públicos".

En cuanto al arranque del curso político, el presidente de los 'populares' malagueños ha asegurado que encaran las próximas semanas con una intensa agenda "y preparados para cualquier escenario político; siempre reclamando el papel de esta importante ciudad y provincia en el conjunto de Andalucía y de España".

No en vano, ha recordado Bendodo, el 75 por ciento de los malagueños tiene un alcalde o alcaldesa del PP, que también gobierna en la Diputación y en la Junta de Andalucía. "Es algo que nos llena de orgullo, pero sobre todo de responsabilidad", ha valorado.

Precisamente, esta implantación territorial e institucional "nos debe servir para hacer lo que mejor se nos da: gestionar; algo que es más importante aún si cabe dada la incertidumbre política que está provocando el socialismo a nivel nacional".

Como ejemplo de esa gestión que convierte al PP en un referente, ha subrayado la solución a los atascos en el acceso al Parque Tecnológico de Andalucía (PTA).

"Con un presupuesto de dos millones de euros, la ampliación de los carriles y unas obras que terminarán en abril pero que ya surten efecto, se ha solucionado uno de los graves problemas que tenía esta ciudad". "No es una cuestión ni de presupuestos ni de capacidad, el problema es que en los últimos años el PSOE había caído en una situación de apatía", ha lamentado.

En este sentido ha asegurado que el PP va a "seguir gestionando, mejorando la educación y la sanidad pública, ampliando los servicios sociales y afrontando grandes proyectos para esta provincia". También ha situado como prioridad, entre otros equipamientos, la construcción del tercer hospital y avanzar en una solución definitiva para el Guadalmedina.