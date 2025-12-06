Bioparc Fuengirola (Málaga) abre votación para elegir el nombre de su nueva cría de gorila de llanura

Nueva cría de gorila de llanura en Bioparc Fuengirola - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) invita desde este sábado a todas las personas interesadas a participar en la elección del nombre de la nueva cría de gorila de llanura, nacida hace justo una semana a plena luz del día y ante numerosos visitantes.

El pequeño, que desde el primer instante conquistó corazones por su fragilidad y su manera de acurrucarse entre los brazos de su madre, ha generado una ola de emoción y ternura en el parque.

En los últimos días, los equipos técnicos han tenido ocasión de observarlo con mayor detalle y han podido confirmar que se trata de un macho, han indicado desde Bioparc Fuengirola en un comunicado.

Así, con esta confirmación, Bioparc Fuengirola abre ahora la votación pública que permitirá a la ciudadanía elegir el nombre que lo acompañará toda su vida. La votación estará activa en la web oficial bioparcfuengirola.es desde este sábado y hasta el próximo 15 de diciembre, fecha en la que se anunciará el nombre ganador.

Las personas participantes podrán elegir entre tres propuestas: Ernie, Kasai y Goodall. Sobre Ernie han detallado que es un homenaje al histórico "espalda plateada" que habitó en Bioparc Fuengirola durante años y se convirtió en emblema del parque y un referente europeo para su especie.

Recordado por su impresionante porte y su carácter protector, Ernie dejó una huella imborrable en generaciones de visitantes y profesionales.

Por su parte, Kasai es un nombre que hace referencia a uno de los afluentes más importantes del río Congo, que atraviesa las densas selvas tropicales africanas donde habita el gorila occidental de llanura. Este río es eje vital de biodiversidad, sustento para millones de personas y corredor ecológico para numerosas especies de fauna emblemática.

Asimismo, Goodall es en memoria de Jane Goodall, figura clave en la conservación y recientemente fallecida. Su vida y legado transformaron para siempre la comprensión y protección de los grandes primates, inspirando a generaciones de científicos, educadores y defensores de la naturaleza.

EVOLUCIÓN DE LA CRÍA

Por otro lado, han detallado que desde su nacimiento, el pequeño gorila muestra una evolución excelente. Se alimenta con normalidad, se aferra con fuerza al cuerpo de Wefa, su madre, y pasa la mayor parte del día acurrucado entre sus brazos.

La hembra demuestra ser una madre ejemplar, pendiente de cada movimiento del pequeño, dedicándole caricias, contacto continuo y una atención constante que habla de la fortaleza del vínculo maternal en esta especie.

El resto del grupo también ha mostrado una actitud ejemplar. Aunque plenamente consciente de la presencia del nuevo miembro, se mantiene respetuoso y permite que Wefa y su cría disfruten de un espacio tranquilo, favoreciendo así un crecimiento seguro y estable.

El gorila occidental de llanura (Gorilla gorilla gorilla) está catalogado en Peligro Crítico de extinción según la UICN. La pérdida de hábitat, la caza furtiva y enfermedades como el ébola han provocado un declive drástico de sus poblaciones en las últimas décadas.

Por último, han recordado que Bioparc Fuengirola participa activamente en programas internacionales de conservación y reproducción dentro del EEP (Programa Europeo de Especies en Peligro), contribuyendo a garantizar un futuro posible para esta especie emblemática de las selvas africanas