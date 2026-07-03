Bioparc Fuengirola (Málaga) da la bienvenida a una nueva hembra de ciervo ratón

Bioparc Fuengirola da la bienvenida a una nueva hembra de ciervo ratón - BIOPARC FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 3 (EUROPA PRESS)

Bioparc Fuengirola (Málaga) ha dado la bienvenida a una nueva hembra de ciervo ratón, uno de los mamíferos más pequeños y enigmáticos del mundo.

El ciervo ratón, pequeño mamífero asiático con apenas unos 20 centímetros de altura, poco más de un kilogramo de peso y un comportamiento extremadamente tímido, es una de las especies más curiosas y desconocidas del planeta.

Ahora, Bioparc Fuengirola suma un nuevo hito en su compromiso con la conservación de esta especie con la llegada de una nueva hembra, un acontecimiento que permitirá formar una nueva pareja reproductora dentro del programa internacional de conservación en el que participa el parque. Aunque ambos ejemplares ya comparten el mismo aviario, todavía no conviven directamente, han señalado desde el espacio en un comunicado.

El equipo técnico ha diseñado un proceso de adaptación progresivo que prioriza el bienestar de los animales y favorece una futura convivencia. Actualmente permanecen separados por una valla que les permite verse, escucharse e intercambiar olores, un paso fundamental para que ambos se familiaricen con la presencia del otro antes de compartir el mismo espacio sin ningún tipo de separación.

Este periodo de conocimiento mutuo resulta esencial en una especie tan reservada y sensible como el ciervo ratón, cuyos hábitos discretos hacen que cualquier cambio deba realizarse de manera gradual y respetando sus tiempos naturales.

La adaptación se desarrolla bajo un seguimiento continuo por parte del equipo de cuidadores y veterinarios de Bioparc Fuengirola, que evalúa diariamente el comportamiento de ambos ejemplares.

Conocido como el rumiante más pequeño del mundo y considerado uno de los rumiantes más primitivos que existen en la actualidad, el ciervo ratón combina características que parecen propias de distintos animales. Posee el tamaño de un conejo, un metabolismo muy rápido y una extraordinaria capacidad para permanecer inmóvil durante largos periodos como estrategia para evitar a los depredadores. Su carácter esquivo y sus hábitos principalmente crepusculares lo convierten en uno de los animales más difíciles de observar incluso en su medio natural.

La llegada de esta hembra supone un importante impulso para el programa de conservación de la especie en Bioparc Fuengirola, que acumula una larga trayectoria de éxitos. El parque ya consiguió el nacimiento de varias crías en años anteriores, convirtiéndose en una referencia europea en la reproducción de este singular mamífero y en uno de los pocos centros donde el público puede contemplarlo.

El ciervo ratón forma parte de los programas coordinados por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), cuyo objetivo es garantizar poblaciones genéticamente saludables que contribuyan a la conservación de especies poco conocidas pero especialmente vulnerables.

Además, su comercio internacional está regulado y la pérdida de hábitat continúa siendo una de las principales amenazas para sus poblaciones silvestres, lo que hace especialmente relevante el trabajo desarrollado por instituciones comprometidas con su conservación.