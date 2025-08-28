El Bocata Fest cierra el agosto del Marenostrum de Fuengirola (Máalaga), que entra en su recta final

FUENGIROLA (MÁLAGA), 28 (EUROPA PRESS)

El Bocata Fest será la última cita del Marenostrum Fungirola, que se celebra en el citado municipio malagueño, este fin de semana. En concreto, este viernes, día 29, y este sábado, 30 de agosto, la ciudad recibe una propuesta protagonizada por bocatas 'gourmet', 'street food' internacional, música en directo y 'market' de moda y artesanía en el Castillo Sohail.

Con el escenario Fundación Unicaja como protagonista, este festival recibirá a los cocineros Diego Gallegos, ganador de una estrella Michelin; Diego René; Reyna Traverso; Daniel García Peinado; Mariano Rodríguez; Daniela Romero y Mario Céspedes, que presentarán "creaciones exclusivas cargadas de sabor, técnica e imaginación".

Además, el evento tendrá las actuaciones de Adriana Rogan, Free Soul Band, Funkorama y Plata y Espada, actividades participativas y sorteos durante ambas jornadas, que abrirán las puertas a los asistentes a las 19.30 horas.

Por otro lado, la recta final de este festival de la Costa del Sol tendrá la actuación de Alvama ice con una actuación solidaria que viene de la mano de Los 40 Session y cuya recaudación se destinará a la lucha contra el cáncer.

El 'show', que contará con el creador de contenido y locutor de los 40 Karin Herrero como 'speaker', junto a Aitana Jerez y José Vicens, llegará al escenario Unicaja el viernes 5 de septiembre, con una entrada de dos euros, que se dará para la Asociación Española Contra el Cáncer, la Asociación de Voluntarios de Oncología Infantil (AVOI) y la Fundación Cudeca.

El siguiente sábado, 6 de septiembre, llegará 'La Noche es Comedia', que reunirá a los monologuistas Nacho Guerreros, Macarena Gómez, Miki Dkai, Miguel Ángel Martín, Eva Y qué y Tomás García. El 'show' empezará a las 20.30 horas y su entrada tendrá un costo de 33 euros.

Por último, los días 12 y 19 de septiembre llegarán al Marenostrum de Fuengirola El Gran Combo de Puerto Rico y la banda finlandesa Eppu Normaali, que pondrán el broche de oro a la décima edición de este festival, que ha contado con las actuaciones de Pastora Soler, Ángel Martín, María Peláe y Paloma San Basilio, entre otros.