Bomberos desplazados de Málaga a Venezuela: "El pueblo va a tardar en recuperarse, todo el mundo ha perdido a alguien"

Antonio Medina, uno de los bomberos malagueños que regresa de Venezuela tras ayudar en las labores de rescate con la ONG 'Bomberos Para El Mundo'. - EUROPA PRESS
MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -
Los bomberos desplazados desde la provincia de Málaga a Venezuela para ayudar en las tareas de rescate tras los dos terremotos ocurridos han asegurado que el pueblo venezolano "va a tardar en recuperarse, porque todo el mundo ha perdido a alguien" y han incidido en que el país está "destrozado y hay mucho, mucho trabajo por hacer aún".
"Son familias destrozadas con dos, tres personas fallecidas, hijas que han perdido sus madres y sus padres, familias que han perdido a todos sus hijos. Una catástrofe", ha asegurado el bombero Antonio Medina, que ha regresado este jueves de Venezuela a donde se trasladó con la ONG Bomberos para el Mundo el pasado día 26.
Medina fue con un equipo formado en total por siete efectivos: tres bomberos de Marbella (Málaga), dos de Dos Hermanas (Sevilla), uno de Huelva y otro de la Diputación sevillana; además de dos perros de rescate entrenados para optimizar la búsqueda de personas sepultadas con vida.
Según ha explicado en declaraciones a Europa Press a su llegada al aeropuerto malagueño, han realizado entre 15 y 17 búsquedas y "lamentablemente no hemos tenido suerte de encontrar a nadie con vida", aunque ha destacado que "el que hayamos estado allí trabajando hace que en otras zonas se haya podido batir en el mismo momento y hayan tenido suerte y hayan encontrado personas con vida", ha dicho.
Así, ha afirmado que han estado trabajando junto al ejército venezolano y ha asegurado que han dormido "poco", porque el objetivo era "dedicarle el mayor tiempo a lo que hemos estado haciendo, que era la búsqueda y detección de personas sepultadas con vida"; al tiempo que ha relatado los momentos "duros" vividos en una de estas actuaciones, en la que una familia tenía localizada a una chica, que finalmente fue encontrada sin vida.
Por su parte, también ha regresado el dispositivo del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de la Diputación de Málaga, desplazado a Venezuela y formado por diez efectivos. El oficial responsable de este operativo, Alfonso Parada, ha dicho a su llegada al aeropuerto de Madrid que "el país evidentemente se queda muy mal, se queda destrozado y hay mucho, mucho trabajo por hacer aún".
Así, ha explicado que su misión ha sido el rescate y salvamento, con el binomio de perros y cámaras térmicas, para "filtrar sitios donde había personas con vida y sitios en los que después de revisar varias veces, desgraciadamente ya no encontramos personas con vida". Ha sido un "trabajo sin descanso y sin dormir". "Cada minuto para nosotros contaba", ha expresado.
Ya en Málaga, este oficial ha dicho que "el nivel de destrucción ha sido devastador, lo que ha dificultado el rescate de personas con vida" y ha indicado que ha habido situaciones que "te animaban a seguir al 100%, una de ellas la amabilidad de la gente que, aun estando en situaciones dramáticas, se ofrecían a traer comida y estaban muy volcados con nosotros".
Ha destacado que han contado con herramientas de última tecnología y un "inmejorable equipo", facilitado por el CPB, y ha agradecido a varias ONG que han colaborado para que "todo este contingente haya podido cumplir los objetivos de estar allí pronto y poder ayudar a la mayor brevedad posible".