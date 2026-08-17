La Junta señala que el Presupuesto de 2027 "reforzará la política de vivienda y las bajadas de impuestos"

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, en una atención a los medios. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, ha señalado que el Presupuesto del ejecutivo andaluz para 2027 "reforzará el esfuerzo que se viene realizando en materia de vivienda y continuará profundizando en la política de bajadas de impuestos iniciada en 2019".

En una declaración a los medios este lunes en Málaga, Carolina España ha indicado que las cuentas de 2027 "se aprobarán en tiempo y forma" y ha subrayado que contarán con "la estabilidad política derivada del acuerdo para la gobernabilidad de Andalucía". "Serán los presupuestos con mayor respaldo parlamentario de la historia de Andalucía", ha apuntado.

Asimismo, ha añadido que "gobernar exige estabilidad y rigor, pero sobre todo tener una hoja de ruta clara y poner en el centro los problemas y las necesidades de los ciudadanos", ha señalado. "Las prioridades del Gobierno andaluz son las prioridades de los andaluces", ha subrayado.

Sobre vivienda, la consejera ha avanzado que "ocupará un lugar destacado" en las cuentas al ser "uno de los principales problemas de los ciudadanos". En este sentido, ha recordado que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha decidido crear una Consejería "específica" de Vivienda y ha asegurado que los presupuestos de 2027 "redundarán aún más en el esfuerzo que año tras año viene haciendo la Junta de Andalucía" en esta materia.

En paralelo, ha defendido que la política fiscal de bajada de impuestos "es compatible con el fortalecimiento de los servicios públicos y con una gestión rigurosa de las cuentas autonómicas". Según ha explicado, las medidas fiscales adoptadas desde entonces suponen actualmente un ahorro de 1.794,2 millones de euros al año para los contribuyentes andaluces en comparación con la fiscalidad que existía hasta 2018.

"UN GOBIERNO NECESITA PRESUPUESTOS"

Carolina España ha reivindicado el valor del Presupuesto como "principal instrumento para desarrollar las políticas públicas y cumplir los compromisos adquiridos con los ciudadanos". "El Gobierno andaluz no concibe la posibilidad de gobernar sin unos presupuestos, porque son la herramienta que permite desarrollar las políticas del Gobierno y cumplir una hoja de ruta clara y bien definida", ha afirmado.

Una posición en la que ha contrapuesto al ejecutivo andaluz con el Gobierno central a quien ha reprochado que "continúe gobernando sin haber aprobado unos nuevos Presupuestos Generales del Estado".

"Este es un gobierno débil, un gobierno que no planifica, que al final no utiliza los recursos públicos para el bienestar de los ciudadanos, sino para su propia supervivencia política", ha destacado.