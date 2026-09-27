Bomberos intervienen en un incendio en una caseta eléctrica con dos transformadores en Cártama (Málaga)

Efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos en labores de extinción de una caseta electrica en la calle Ordesa de Cártama. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

CÁRTAMA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El Consorcio Provincial de Bomberos (CPB) de Málaga ha intervenido en la noche de este sábado, 26 de septiembre, en un incendio en una caseta eléctrica con dos transformadores en la calle Ordesa de Cártama.

Según ha precisado la Diputación de Málaga en un mensaje difundido a los medios, los efectivos del CPB estuvieron trabajando en la citada emergencia durante más de una hora.

En concreto, las labores de control y extinción del fuego duraron desde las 23,10 hasta las 00,45 horas de este domingo, 27 de septiembre.

De este modo, la caseta ardió en su totalidad, y la compañía eléctrica permanece en el lugar tras la intervención de las dotacionesd el Consorcio Provincial de Bomberos.