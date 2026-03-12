'La buena hija' desvela la violencia familiar en el Festival de Málaga

Rueda de prensa de 'La buena hija' en el Festival de Málaga - FESTIVAL DE MÁLAGA

MÁLAGA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

La directora Júlia de Paz ha presentado este jueves 'La buena hija' en la 29 edición del Festival de Málaga, película que compite en la sección oficial. La cineasta catalana regresa al certamen malagueño, donde ya triunfó en 2021 con 'Ama', su ópera prima.

En 'La buena hija' seguimos la vida de Carmela, quien tras la separación de sus padres, se muda con su madre a casa de su abuela. Mientras trata de adaptarse a su nueva situación, Carmela anhela pasar más tiempo en casa de su padre, un artista plástico a quien admira e idolatra. La sombra de este llevará a las tres generaciones de mujeres de la familia a decidir el futuro que merecen.

A la rueda de prensa en el cine Albéniz ha asistido la directora Júlia de Paz, acompañada de Kiara Arancibia, Janet Novás y Julián Villagrán, intérpretes; además de la coguionista Nuria Dunjó y los productores.

"La película es un viaje del amor al desamor con el padre, y del desamor al amor hacia la madre", ha explicado la directora de 'La buena hija', Júlia de Paz, autora del guión con Nuria Dunjó.

'La buena hija' relata una historia de violencia familiar, pero esta tarda en aparecer en la pantalla: "No queríamos dejar muy claro desde un inicio al personaje del padre. Porque el viaje que hace Carmela es el mismo que hizo su madre en su momento: de amor al desamor, poco a poco dándose cuenta de cómo es su padre", ha comentado la cineasta catalana.

Nuria Dunjó, autora del guión de 'La buena hija' con Júlia de Paz, ha indicado sus intenciones al escribir la película: "Nunca quisimos ser demasiado explícitas. Carmela es una niña de 12 años que está entendiendo la situación y tampoco tiene todas las cartas sobre la mesa. Las está adquiriendo a medida que avanza la película"

"También había una dirección muy clara en entender y jugar sobre qué es violencia y qué no es violencia", ha confesado Nuria Dunjó sobre uno de los objetivos de la película, que es una adaptación al formato largometraje del corto homónimo de la propia Júlia de Paz.

La actriz sobre quien ha recaído la responsabilidad de dar vida a Carmela ha sido la joven Kiara Arancibia: "Me prepararon muy bien para entender a Carmela, entender el personaje y vivir las emociones desde ella", ha señalado. "Ha sido un orgullo hacer a Carmela", ha añadido la intérprete.

Llegar a encontrar a la protagonista fue un proceso arduo para la directora de 'La buena hija': "Vimos a más de 500 niñas. Kiara fue la única que daba el personaje de Carmela, tal como nos imaginábamos. Buscábamos a una niña que no reprodujera una feminidad muy normativa, sino que también se cuestionara su propia identidad", ha relatado Júlia de Paz.

"Y también vimos muy en Kiara que tenía muchas emociones que no se permitía expresar", ha compartido la directora sobre la joven protagonista de 'La buena hija'.

'La buena hija' pone su mirada en Carmela de forma constante, algo que sus creadoras tenían "muy claro". La directora Júlia de Paz ha dado la clave de "ese seguimiento de Carmela": "Queríamos escuchar a Carmela; queríamos escucharla a ella".

Para el actor Julián Villagrán, quien da vida al padre maltratador, crear este personaje ha sido una gran experiencia: "Siempre digo que me tocó un poco la lotería porque es tan difícil encontrar un personaje donde te tengas que sentir muy inseguro y que te planteen un reto, que te haga esforzarte a ir a sitios donde no te repitas y uses ya los trucos que sabes que te funcionan".

"La apuesta fue que el público también pudiera empatizar con el personaje del padre. Ponerle en esa incomodidad de casi entender por qué hace las cosas y no hacer nada maniqueo ni decirle qué es lo que tiene que sentir", ha confesado Villagrán sobre el tratamiento que han realizado con su personaje.

Júlia de Paz ha sido clara sobre la necesidad de contar historias como la de 'La buena hija': "Este año llevamos 18 feminicidios y dos niños asesinados. Para escribir el guión, hicimos un trabajo de investigación que duró entre cinco o seis años, donde nos entrevistamos con mujeres supervivientes de violencia machista, con niños y niñas, con hombres que estaban condenados por violencia machista, con juezas, abogadas... y lo que vimos claramente es que los niños y niñas no eran escuchados".

Ese silenciamiento de las víctimas de la violencia vicaria "fue la motivación principal a la hora de realizar la película", ha confesado Júlia de Paz, directora de 'La buena hija'.