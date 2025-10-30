Los bulos y las desinformaciones sobre el cambio climático centran el encuentro Málaga Viva de la Diputación

Los bulos y las desinformaciones sobre el cambio climático han centrado el debate del X Encuentro Málaga Viva que se ha celebrado este jueves en el auditorio Edgar Neville de la Diputación - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

Los bulos y las desinformaciones sobre el cambio climático han centrado el debate del X Encuentro Málaga Viva que se ha celebrado este jueves en el auditorio Edgar Neville de la Diputación. Durante la jornada se han entregado también los Premios Málaga Viva que tienen como objetivo reconocer y fomentar las buenas prácticas contra el cambio climático en la provincia.

El vicepresidente de Infraestructuras y Territorio Sostenible de la institución provincial, Cristóbal Ortega, ha incidido en que en todos los ámbitos de la comunicación se puede comprobar cómo la desinformación y los bulos distorsionan la realidad.

"La información climática no se ha quedado al margen de ello, y por eso en esta nueva edición del encuentro Málaga Viva hemos querido poner el acento en la importancia de que la ciudadanía reciba una información adecuada sobre el cambio climático", ha expresado.

En este sentido, ha puesto en valor el proyecto de Málaga Viva Lab, ubicado en la localidad de Ardales y que se convertirá en el mayor centro de investigación del cambio climático del sur de España. Se trata de una instalación que impulsará la acción climática en la provincia de Málaga precisamente mediante la educación ambiental práctica, la innovación sostenible y la colaboración local e internacional, además de postularse como punto de referencia para tecnologías y técnicas sostenibles existentes y emergentes.

En este centro de investigación, entre otras cosas, se iniciarán vías de estudio para paliar los efectos de la desertificación que provoca el calor, que cada año se prolonga por más tiempo en la provincia. Y se contará con aulas formativas y divulgativas, una zona experimental sobre adaptación de especies al cambio climático, un área de ecoinnovación, un jardín de biodiversidad, además de un espacio de cultivo de casi 260.000 ejemplares de árboles y que servirá para suministrar a los municipios de la provincia.

El encuentro, presentado por el periodista medioambientalista José María Montero, ha contado con la participación de diferentes divulgadores que han compartido sus experiencias en sus respectivos ámbitos.

Además del meteorólogo de la Sexta, Francisco Cacho, han intervenido las 'influencers' de Climabar Carmen Huidobro y Belén Hinojar; la coordinadora de Maldito Clima, el departamento climático de Maldita.es, Maribel Ángel-Moreno; y la bióloga y creadora de contenido bajo el seudónimo de 'Blondiemuser', Paula Vilaboy.

VIII PREMIOS MÁLAGA VIVA

La jornada ha concluido con la entrega de los VIII Premios Málaga Viva, que cuentan con cuatro categorías: Clima, para instituciones y administraciones como ayuntamientos, mancomunidades o grupos de desarrollo; Árbol, para organizaciones sin ánimo de lucro; Aire, para empresas; y Tierra, para centros educativos y asociaciones de madres y padres.

El Ayuntamiento de Vélez-Málaga ha recibido este año el premio en la modalidad Clima por su proyecto 'Educación y acción climática', campañas mensuales que, bajo el lema '12 meses para el Desarrollo Sostenible', incluyen charlas, talleres, concursos o acciones prácticas como 'Recreos residuos cero', 'Huertos escolares' o 'Playas sin colillas'.

La Asociación 4 Estaciones ha sido distinguida con el Premio Árbol por la iniciativa 'Proyecto Álora, 4 estaciones: un compromiso activo por el clima desde la comunidad'. A través de este proyecto, se organizan jornadas de recogida de basura en la naturaleza, de plantaciones de árboles y de formación de mediadores medioambientales, así como actividades comunitarias y de convivencia ambiental.

En la modalidad Aire ha recibido el galardón la empresa hortofrutícola ecológica Familia Hevilla de Coín, uno de los socios fundadores de la Asociación Guadalhorce Ecológico, creadora de los ECOmercados que recorren la costa malagueña con productos ecológicos de cercanía. En los últimos años, la empresa ha incorporado prácticas agroecológicas nuevas, como las bandas florales y los setos, el biosuero procedente de queserías para aplicar al suelo o la adaptación de variedades al cambio climático.

Finalmente, el IES Rodríguez Delgado de Ronda ha sido reconocido en la modalidad Tierra por su proyecto de 'Compostera inteligente', un sistema diseñado por los alumnos de primero de Bachillerato que integra sensores de humedad y temperatura, una placa de control y conectividad wifi.