El Burgo (Málaga) retrocede este fin de semana a 1840 en su Recreación Histórica Pasión Bandolera con 3.000 visitantes

Presentación decimotercera Recreación Histórica Pasión Bandolera de El Burgo, Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Burgo (Málaga) ha presentado este jueves su decimotercera Recreación Histórica Pasión Bandolera, una cita que devolverá a las calles del municipio la historia de Agustina, capitana de bandoleros que luchó contra las injusticias de 1840. Desde este viernes y hasta el próximo domingo, la localidad de la Sierra de las Nieves espera recibir a más de 3.000 visitantes.

En total se representarán por toda la localidad veinte escenas de la época, mientras que en el poblado bandolero se podrán degustar las tapas de antaño en tabernas fielmente recreadas, contemplar la escenificación de los quehaceres cotidianos como la trilla, la fragua o la artesanía del esparto y disfrutar de los juegos tradicionales.

Cada escena representada recrea la ambientación, el vestuario, los enseres e incluso las piezas musicales que se bailan y los disparos de los trabucos y pistolas, también habrá representaciones envueltas de misterio a través de brujería, magia negra y 'males de ojo'.

A la presentación de este evento declarado Fiesta de Singularidad Turística, han acudido el vicepresidente de la Diputación de Málaga Cristóbal Ortega, junto a la alcaldesa de El Burgo, María Dolores Narváez.

Ortega ha destacado que es fundamental mantener las tradiciones que contribuyen a recuperar la historia de los pueblos y de la provincia, "lo que es muy importante también para entender el presente".

Por su parte, María Dolores Narváez ha explicado que las actividades se desarrollarán tanto por las calles del pueblo como en un espacio que se ha acondicionado como poblado bandolero.

Pasión Bandolera surgió en 2012 a raíz del desarrollo de una estrategia de promoción turística del Grupo de Desarrollo Rural de la Sierra de la Nieves, que acordó promover en cada municipio de la comarca un evento en torno a un elemento de singularidad.

En El Burgo más de 150 vecinos de todas las edades participan en las escenas teatralizadas, que destacan por hecho singular, "el protagonismo que otorgan al papel de la mujer, convirtiendo en protagonista a Agustina, quien encarna las aspiraciones de libertad del pueblo y capitanea una partida de bandoleros".