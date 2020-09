CAC Málaga acoge hasta diciembre la exposición 'Ergo Sum' de Bosco Sodi

MÁLAGA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga acoge la exposición 'Ergo Sum', del artista Bosco Sodi, cerca de 40 obras, pinturas monocromáticas negras de diversos formatos y un conjunto de esculturas doradas, que se podrá visitar hasta el 6 de diciembre de 2020.

A la presentación, que ha tenido lugar este viernes en el CAC, han asistido el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre; la concejal de Cultura y Deportes, Noelia Losada; la comisaria, Helena Juncosa; y el propio artista mexicano, quien emplea materiales orgánicos e intenta cultivar "la temporalidad, humildad, asimetría y la imperfección" para aproximar su obra a la naturaleza, ha señalado.

En esta muestra, bajo un título que hace referencia al planteamiento del filósofo Descartes --la única verdad es la razón--, Sodi presenta una pintura abstracta y de similar apariencia que explora las posibilidades de los materiales y la conexión espiritual que busca trascender las barreras conceptuales.

Así, cuenta con 20 pinturas inéditas monocromáticas negras con texturas abundantes de grandes dimensiones y de diversas formas geométricas creadas durante este último año junto a un conjunto de doce esculturas de rocas doradas de diversos tamaños realizadas entre 2016 y 2017.

Para el artista "el negro no es solo un color de tantos, ni un elemento o un material de tantos. Lo baña todo en una ausencia, pone de manifiesto una opacidad, y disuelve todos los matices de sombra y luz", ha detallado. Además, a través de este color, sitúa al espectador "ante el abismo de lo desconocido invitando a cuestionarse aquellos conceptos o ideas que se pueden observar más allá de la superficie de la obra a modo de un trabajo de introspección".

En su pintura, construida directamente en el suelo haciendo referencia al Action Painting de Jackson Pollock y que deja sin título, emplea materiales naturales sin tratar como los pigmentos, el serrín, la madera, la pulpa, las fibras naturales o las resinas; mientras que en sus esculturas destacan las piedras volcánicas, cerámica, barro y oro.

Bosco Sodi, pintor y escultor nacido en Ciudad de México en 1970, reside en Nueva York y actualmente desarrolla su trabajo entre sus estudios de ambas ciudades. Entre sus exposiciones individuales destacan 'Heavens and the Earth' (Reino Unido), 'Sedimentos' (Bélgica), 'Caryatides' (EE.UU), 'Sahara' (España), 'Rhus Verniciflua' (Japón) o 'En un lugar remoto' (México). En 2007 obtuvo el premio Artist in Residency Tokyo.