CAC Málaga presenta 'Plotting Upon the Passage of Time', primera exposición individual de Phil Frost en Europa

CAC Málaga presenta 'Plotting Upon the Passage of Time', primera exposición individual de Phil Frost en Europa - CAC

MÁLAGA, 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo (CAC) Málaga presenta por primera vez en Europa del artista Phil Frost con la exposición 'Plotting Upon the Passage of Time' comisariada por Fernando Francés.

La muestra, que se podrá visitar del 4 de marzo al 22 de mayo, comprende una selección de obras, pinturas sobre lienzo, madera y puertas encontradas, que han sido realizadas a lo largo de su trayectoria artística, desde 1997 hasta la actualidad.

Su trabajo se arraiga en las sensaciones, la percepción, el medio ambiente, la memoria y la imaginación, que surge de emociones tumultuosas a través de un proceso meditado y calculado.

En sus obras, el artista incluye objetos pegados como coches de juguete, piedras pequeñas, botellas con botones o latas, entre otros, utilizando como soporte lienzos, madera o puertas, han indicado desde el CAC en un comunicado.

Phil Frost (Jamestown, Nueva York, 1973) es un artista autodidacta, su interés por la expresión plástica se despertó en contacto con el mundo del grafiti y el underground.

Entre sus exposiciones individuales han destacado Ellipse of Passage, Galería Javier López y Fer Francés, Madrid (2018); Magnetic Shift, Corning Tower Level - Empire State Plaza, Albany, Nueva York (2016); The Solace of The Sword, Ace Gallery, Los Ángeles (2013); mALORsUDas sOlarMB: Selected Works by Phil Frost, University Art Museum, Albany, Nueva York (2004); Soalmb Seven, Pennsylvania Academy of Fine Art, Finadelfia, Pensilvania (2002); Untitled, Spiral Museum Cultural Center, Tokio (2001) o Bolsar 7, Jack Shainman Gallery, Nueva York (1998), entre otras.

Phil Frost fue galardonado con el Pernod Award en 1996 y en 2004 recibió el Pollock - Krasner Foundation Award, así como becas de la New York Foundation for the Arts y la Louis Comfort Tiffany Foundation.