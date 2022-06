CAC Málaga presenta una visión retrospectiva del artista Erik Parker con la exposición 'Easy Freedom'

MÁLAGA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Arte Contemporáneo de Málaga presenta una visión retrospectiva del artista Erik Parker con la exposición 'Easy Freedom' comisariada por Fernando Francés.

La muestra comprende una selección de 40 obras con técnicas diversas, que han sido realizadas a lo largo de su trayectoria artística, desde 2000 hasta la actualidad.

Sus obras, paisajes cargados de vegetación y pinturas figurativas, destacan por el uso de una paleta de colores saturados y fluorescentes, la técnica del collage o la aplicación del aerógrafo dando lugar a obras psicodélicas con tintes irónicos. Sus trabajos realizan una crítica al panorama político, social y económico con referencias a los medios de comunicación, la cultura popular, la música y la historia del arte.

Erik Parker posee un estilo personal marcado por la unión de influencias e ideas que hacen referencia a la cultura del arte pop, lo underground, el hip-hop, los Chicago Imagists o la subcultura psicodélica americana.

Sus obras se caracterizan por el empleo de su propia arquitectura inventiva y un estilo diferenciado por el gusto por el neón con composiciones arriesgadas mediante sus particulares cabezas, jeroglíficos, paisajes o bodegones tomando como referencia los recursos que encuentra en las imágenes de revistas, dibujos animados, cómics o internet.

"Las obras de Parker no son una isla solitaria en el océano de la pintura sino un archipiélago de islas interrelacionadas que, juntas, crean un conglomerado de reflexiones, ideas, estéticas, filosofías y principios capaces de escapar a las redes del academicismo conservador para abrir todo ese universo ajeno al mundo más cercano y popular", ha señalado el comisario de la muestra, Fernando Francés.

Durante su proceso creativo, Parker suele trabajar en varias pinturas a la vez, comienza con los contornos de la silueta principal, prosigue con la técnica del collage con una gran variedad de elementos como imágenes, lenguajes visuales o símbolos, para terminar en una composición psicodélica donde el color es protagonista debido a su particular gama cromática, saturada y flúor.

En su obra más tardía de principios del 2000, Parker usaba el léxico para crear composiciones que partían de la elección de un tema o la creación de grupos de palabras que permitieran captar la atención del espectador como en 'Street Value' (2000); 'Move the Crowd' (2001); 'Ain't all good' (2001) y 'Here Today Gone Tomorrow' (2001) mediante formas que podrían recordar a órganos del cuerpo humano como el aparato digestivo, los pulmones o el cerebro que se encuentran saturados de palabras en su interior.

Un rasgo característico en la obra de Parker es la incorporación del título de la pieza en cada una de sus composiciones, incorporando de esta manera el léxico en sus obras con formas y figuras amorfas como en 'Underground Spiritual' (2004); 'Drama' (2008) o 'Global' (2009).

Sus paisajes tropicales son otro de los elementos recurrentes en la obra de Parker cargados de exuberante vegetación donde destacan lianas, filodendros, monsteras y heliconias al igual que flores, animales, cascadas, estanques o islas solitarias como 'Chatta Island' (2012); 'Good Things Going' (2014); 'Cool and Calm' (2014); 'Long Way Bay' (2017) o 'Heads-up Falls' (2022).

Otro de sus paisajes es 'Triple Manoa' (2017) muestra las cataratas del Valle de Manoa en la isla hawaiana de Oahu representada por tres cataratas creando un entorno con cierto efecto embriagador.

Parker juega con el punto de vista que el espectador tiene sobre la obra utilizando lienzos de estructuras circulares inspirados en la representación de la visión binocular de los dibujos animados clásicos como en 'SEEN' (2014) un paisaje observado a través de unos prismáticos o 'Double Dare' (2019) un tondo o lienzo con forma redonda con un retrato de una pareja cuya silueta está compuesta por paisajes o iconografía americana.

Entre sus paisajes destacan las pinturas figurativas con forma de cabezas donde se desarrollan varias historias destacadas de la cultura popular con temas como la música, los memes, la política y los medios de comunicación. Sus cabezas realizan una crítica a la sociedad actual debido al ajetreado ritmo de vida y las nuevas formas de comunicación provocadas por las nuevas tecnologías.

Suele representarlas de forma individual como en 'New Breed' (2014 - 2015); 'Tastemaker' (2015); 'Powershift' (2017) o 'It's Time' (2021) o presentarlas en grupo como en 'New Mood' (2018); 'Primo' (2018) y 'Gatekeepers' (2021).

Por otro lado, Parker también experimenta con las posibilidades que le ofrece los diversos formatos del lienzo en forma de pirámides o tótems por considerarlos un icono universal reconocible por las personas que une pasado, presente y futuro. En la exposición se pueden apreciar varias obras en forma de pirámide como 'Feeling Lucky' (2017); 'Shake Down' (2018), 'World Class' (2018); 'Class Act' (2022) o 'High Hopes' (2022).

A modo de tótem como 'Hot shit or die trying' (2013); 'Stay Strapped' (2014); 'Bounce' (2018); 'Limbo' (2018) o 'Easy Freedom' (2022) que da nombre al título de la exposición.