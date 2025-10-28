Calle Larios acoge la exposición 'Beyond the Star' dentro de las actividades del programa 'Málaga Gourmet Tour'

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El concejal delegado de Turismo y Promoción de la Ciudad, Jacobo Florido, junto al presidente de la Academia Gastronómica de Málaga, Manolo Tornay, ha visitado la exposición 'Beyond the Star', dentro del programa de actividades gastroculturales 'Málaga Gourmet Tour'.

La muestra fotográfica, conformada como una alfombra roja gastronómica, y que tiene como escenario la calle Larios, se expone hasta el 10 de noviembre y recopila una selección de restaurantes de alta calidad de la provincia, en su mayoría reconocidos por la Guía Michelin.

La iniciativa 'Málaga Gourmet Tour', promovida por la Academia Gastronómica de Málaga, cuenta con el apoyo y la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial, Turismo y Planificación Costa del Sol, Sabor a Málaga y Gusto del Sur, entre otras entidades públicas y privadas.