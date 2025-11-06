Campillos (Málaga) acoge la XVII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo del 8 al 9 de noviembre

MÁLAGA, 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Campillos celebrará la XVII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo el próximo 9 de noviembre, un evento en el que se cada año se dan cita miles de visitantes procedentes de distintos puntos de la provincia y de otros lugares de Andalucía.

Esta Fiesta de Singularidad Turística Provincial declarada por la Diputación de Málaga volverá a convertir el Parque José María Hinojosa en un enclave que reunirá a más de 50 empresas del sector porcino y de la alimentación, que ofrecerán productos derivados del cerdo y elaborados de manera artesanal.

Así lo ha dado a conocer en rueda de prensa este jueves el vicepresidente diputado provincial de Cultura y Educación, Manuel López Mestanza, junto al alcalde de Campillos, Daniel Gómez.

"Esta feria se ha consolidado como una cita imprescindible en el calendario gastronómico y turístico de la provincia de Málaga, porque no solo celebra lo que es la calidad de los productos, sino también el trabajo, la tradición tan importante y el saber hacer de los ganaderos y artesanos de la zona" ha afirmado López Mestanza, que ha asegurado que esta feria "es un apoyo claro y decidido al sector agroalimentario como un motor generador económico y de empleo en el medio rural, un compromiso con la calidad".

Por su parte, el alcalde de Campillos, Daniel Gómez, ha agradecido el apoyo a la Diputación de Málaga y ha afirmado que "esta feria no es solo una celebración de un producto, sino una reivindicación de nuestra identidad rural, de la calidad de nuestros productos artesanos y, sobre todo, del dinamismo económico que tiene no solo nuestro pueblo, sino la comarca de Guadalteba".

El jamón será el producto estrella de la feria, pero no faltarán el salchichón, la morcilla y otros productos alimenticios como el queso, el aceite de oliva o productos ecológicos. Como viene siendo habitual, habrá servicio de barra durante el evento a cargo de la Hermandad de La Pollinica.

En las últimas ediciones, se ha superado con creces la cifra de 15.000 visitantes, lo que evidencia la excelente salud de la feria, que se ha convertido con el paso de los años en un escaparate inmejorable de Campillos.

Además de como celebración gastronómica de referencia, la Feria del Jamón también se ha consolidado con el paso de los años como un evento que ofrece un programa cultural y de ocio muy atractivo y para todas las edades. Este año, las actividades ocuparán también la jornada del sábado 8 de noviembre, en la que tendrán lugar un curso de iniciación al corte de jamón, una cata de vinos de Bodegas Carpe Diem y las actuaciones musicales del DJ Josan Oliva y el grupo La Taraská.

El programa íntegro de actividades diseñado por la Concejalía de Turismo para la celebración de la XVII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo es el siguiente contempla para el sábado, a las 10 horas, un curso de iniciación al corte de jamón en el salón de exposiciones del Ayuntamiento (inscripciones hasta el 7 de noviembre en el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos; y a las 13.30 horas, una cata de vinos de Bodegas Carpe Diem en la explanada del Ayuntamiento (inscripciones: hasta el 7 de noviembre en el Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos.

Ese mismo día desde las 21 horas y hasta las tres de la mañana habrá actuaciones musiclaes en la explanada del Consistorio con el grupo La Taraská y con el discjockey Josan Oliva.

Ya el domingo 9 de noviembre la jornada arranca a las 10 de la mañana con la inauguración de la XVII Feria del Jamón y productos derivados del cerdo en el Parque José María Hinojosa; desde esa misma hora y hasta las tres de la tarde habrá visitas al Centro de Interpretación Reserva Natural Lagunas de Campillos; y desde las 11 y durante todo el día se podrá disfrutar del tren turístico.

De 11 a 14 horas permanecerán abiertas las iglesias y casas de hermandad del municipio; y de 12.30 a 17.30 habrá una zona infantil en el Parque José María Hinojosa. Ya por la tarde, desde las 16.00 hroas, habrá actuaciones de música folklórica, de Olivetti y de del discjockey Raúl Lora, todas en la explanada del Ayuntamiento. Además, durante todo el día habrá servicio de ludoteca para la ciudadanía en el salón de exposiciones del Ayuntamiento.