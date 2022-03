Una caravana de transportistas colapsa el tráfico en Málaga: "Que se bajen ya los impuestos; no se puede soportar"

MÁLAGA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los transportistas han secundado una jornada más la huelga en el sector impulsada por una plataforma minoritaria y han protagonizado, de nuevo, una caravana que ha afectado al tráfico en la ciudad de Málaga desde primera hora de la mañana.

"Que bajen los precios de los combustibles, es imposible trabajar". Esta es una de las principales reivindicaciones de los que han participado en esta caravana, que ha comenzado en la explanada de la Feria de Málaga y ha discurrido hasta llegar al centro. Ida y vuelta.

Haciendo sonar sus bocinas de manera insistente y continua, los transportistas han insistido en sus reivindicaciones. "Pedimos que se nos respete, que no se nos acribille tanto con los impuestos, con los precios de los combustibles, de las materias primas... no se puede soportar esto, no hay manera de aguantar la presión del Gobierno subiendo los impuestos y no tenemos manera de que nos suban los sueldos y seamos trabajadores dignos. Nos está faltando el pan en nuestras casas", ha afirmado a Europa Press uno de los participantes.

Así, otro ha añadido que esto "no tiene ni principio ni fin, veremos a ver dónde acaba", ha explicado este transportista autónomo de Coín, que ha insistido en que reclaman que "nuestros costes sean cubiertos por nuestros beneficios, es muy simple".

"No tenemos ya ni para comer y no podemos", ha dicho otro de los asistentes a las protestas, al tiempo que ha insistido en que "se bajen los impuestos". "Soy chófer de toda la vida, me encantaba esta profesión y me está dando asco gracias a los poderosos", ha lamentado.

La larga caravana de camiones, furgonetas y demás transportes ha encarado pasadas las 10.00 horas la céntrica Alameda de Colón, dificultando el tráfico también por esa zona, continuando hacia el Paseo del Parque. De esta manera han dado la vuelta para volver a pasar por la avenida de Andalucía hasta su destino final.

"El combustible está muy alto, no podemos trabajar, la luz está muy alta, tenemos que estar todos unidos, no solo los camioneros, la población entera", ha demandado otro de los participantes, que ha cifrado en más de 200 los asistentes a esta protesta. Es más, ha insistido en que "queremos trabajar, queremos llevar un sueldo digno a nuestras casas".

Por otro lado, también buscan "ponerle una solución al mundo del transporte que estábamos ya bastante cansados", ha afirmado, insistiendo en que "no siempre se lleven las grandes empresas el verdadero beneficio". "Cada vez hay más participantes y seguiremos creciendo, porque el transporte en España lo movemos gente como nosotros, que lo sufrimos día a día", ha enfatizado.

"Que podamos trabajar y que se pueda ganar un duro, si no no merece la pena esto", ha asegurado otro de los huelguistas y otro de ellos ha llegado a señalar que se "tiene que bajar el precio del combustible, no se puede mantener; para perder dinero es mejor pararse".

La jornada de este jueves, la cuarta desde que comenzó el paro convocado por una plataforma empresarial, también se deja notar en Málaga en los mercados y supermercados donde ya se va percibiendo la falta de algunos productos frescos; al igual que en algunas empresas con los suministros.