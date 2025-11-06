Carlos Álvarez presta su voz a una instalación sonora en la próxima exposición del Museo Picasso Málaga

Montaje de la exposición 'Picasso Memoria y Deseo', que el MPM inaugura la próxima semana y los operarios ubican la obra 'Busto y paleta' de Pablo Picasso, procedente del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía - MPM

MÁLAGA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

El barítono malagueño Carlos Álvarez participa con su voz en una instalación sonora en la próxima exposición del Museo Picasso Málaga (MPM).

Así, el Museo Picasso Málaga abrirá al público el próximo 14 de noviembre la exposición 'Picasso Memoria y Deseo', una muestra que explora la compleja relación entre las imágenes y la subjetividad moderna a través de la obra de Pablo Picasso y sus contemporáneos.

Comisariada por Eugenio Carmona y patrocinada por Fundación Unicaja, la exposición reúne más de cien obras de artistas como Giorgio de Chirico, Fernand Léger, Jean Cocteau, Man Ray, René Magritte, Salvador Dalí y Federico García Lorca.

Como anticipo, el museo ha anunciado la colaboración del barítono malagueño Carlos Álvarez, cuya voz en off acompaña una instalación sonora que forma parte del recorrido expositivo, ha indicado la pinacoteca en un comunicado.

En ella, el visitante transita por un pasillo en el que se exhiben los dibujos de Picasso conocidos como las "constelaciones", realizados en 1924, junto con otras ilustraciones del cuaderno 31 que sirvió para la edición del relato La obra maestra desconocida de Honoré de Balzac, publicado en 1931.

La voz de Carlos Álvarez interpreta fragmentos del célebre relato de Balzac en tres idiomas, envolviendo al visitante en una experiencia sensorial que conecta la literatura, la música y las artes plásticas. Esta instalación refuerza el diálogo entre memoria y deseo que articula toda la exposición, y subraya el papel del artista como mediador entre el tiempo histórico y la modernidad.