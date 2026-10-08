Carolina España destaca la necesidad de un periodismo "con mayúsculas" y profesionales que "miren más allá del titular"

1124167.1.260.149.20261008221319 Entrega de los Premios La Opinión de Málaga 2026. - ÁLEX ZEA / EUROPA PRESS

MÁLAGA 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Gobierno, Carolina España, ha defendido la necesidad de un periodismo "con mayúsculas", "rigor en cada párrafo" y "profesionales que sepan mirar más allá del titular", dado que la información, a su parecer, está actualmente "más expuesta que nunca a la rapidez y al ruido".

"Los medios informativos libres son esenciales en la protección de nuestra democracia", ha subrayado España durante la entrega de los Premios La Opinión de Málaga 2026, cita que ha tenido lugar en la noche de la presente jornada.

Precisamente respecto a los premios, ha destacado que son "una de las citas más esperadas" en Málaga, al reconocer a empresas y entidades que "entregan su talento y esfuerzo" a Andalucía.

A los mismos ha asistido de igual forma el consejero de Fomento y Movilidad, Mario Muñoz-Atanet, entre otras personalidades destacadas.

"Sois la voz de la calle y un testigo destacado de la evolución de nuestra provincia. Podéis sacar pecho de llevar 27 años siendo la voz de nuestra ciudad, siendo parte y haciendo Málaga", ha remarcado España en referencia a la trayectoria profesional de La Opinión de Málaga.