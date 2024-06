Carolina España incide en un PP "fuerte en Europa para que se hable también de lo que nos interesa en Andalucía"

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Comité Electoral Provincial del PP de Málaga, Carolina España, ha pedido este viernes el voto para los 'populares' en las próximas elecciones al Parlamento Europeo, que se celebran en el domingo, y ha incidido en la importancia de un PP "fuerte" en Europa para que "se hable en Europa también de lo que nos interesa en Andalucía".

España, en un acto en Torremolinos (Málaga), junto con la alcaldesa, Margarita del Cid, ha incidido este último día de campaña del 9J que "el domingo es un día importante" y ha pedido ir a votar y "votar al PP".

"Igual que Margarita lo está haciendo muy bien aquí en Torremolinos, Juanma Moreno también le ha dado la vuelta a la situación en Andalucía", ha dicho y ha incidido en que "Andalucía era una comunidad de las últimas, estábamos siempre en el vagón de cola, ahora empezamos a liderar muchos parámetros económicos, a crecer por encima de la media... Estamos orgullosos de lo que se está haciendo en Andalucía".

Por tanto, ha sostenido, "esas buenas políticas del Partido Popular hay que extrapolarlas a Europa". Además, ha señalado que también se necesita un PP "fuerte en Europa, para que en Europa se hable también de lo que nos interesa aquí en Andalucía, de lo que nos interesa aquí en Torremolinos".

Entre otros temas, ha puesto como ejemplo, que se hable de "las necesidades hídricas, de la sequía que tenemos aquí en Andalucía". "Para alzar la voz contra la sequía en Europa nos hace falta un Partido Popular fuerte", ha apuntado.

"Desde la Junta de Andalucía se están haciendo todas las obras hidráulicas que no está haciendo el Gobierno de España, pero es fundamental que haya un voto masivo al PP", ha agregado.

También se ha referido a la importancia de los fondos europeos y ha dicho, por otro lado, que "es curioso que el Gobierno de España tiene más fondos europeos que la Junta de Andalucía y, sin embargo, no hay ni una sola obra aquí en Torremolinos que esté financiado con fondos europeos del gobierno de España".

Al respecto, se ha preguntado "por qué ese maltrato del PSOE a Torremolinos y a Málaga, por qué ese ninguneo permanente". Por ello, ha reiterado, "el domingo tenemos una oportunidad magnífica para salir a la calle, para votar al PP y para decirle al Gobierno de Pedro Sánchez que ya basta de ningunear y de maltratar a Andalucía, a Málaga y a Torremolinos".

Además, ha continuado, "una oportunidad magnífica para decirle a este Gobierno que estamos cansados de tantas mentiras". "Tenemos que decirle al Gobierno de Pedro Sánchez que ya está bien de tantas mentiras, que no estamos de acuerdo con la amnistía, que no estamos de acuerdo con privilegios que se le están dando a otros territorios en detrimento de Andalucía y también, por supuesto, que no estamos de acuerdo con toda la corrupción que está rodeando al PSOE y al Gobierno de España", ha apostillado.

Por su parte, Del Cid también ha pedido el voto para el PP en estas "elecciones tan importantes", al tiempo que ha incidido en "la importancia que tiene que el domingo vayamos todos a votar, y sobre todo que vayamos a votar y que unifiquemos el voto en torno al PP".

Del Cid ha criticado que "el Gobierno central nos ha dado la espalda, no nos ha dado ninguna respuesta, no nos ha dado ninguna solución, nunca ha hecho nada por nosotros en esta legislatura", y, "por lo cual nosotros lo que necesitamos es un grupo popular fuerte en Europa, porque estamos convencidos que desde Europa se nos puede dar lo que Pedro Sánchez nos niega, lo que el Gobierno central nos niega".

"El domingo nos la jugamos y el domingo tenemos la primera oportunidad de decirle a Pedro Sánchez que no estamos de acuerdo con todo lo que está ocurriendo", ha concluido.