Carratraca (Málaga) recuerda su legado andalusí con un zoco, música, pasacalles y actividades culturales

El diputado provincial de Seguridad y Emergencias y portavoz del equipo de gobierno, Luis Rodríguez, junto a la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El municipio malagueño de Carratraca tiene previsto reencontrarse con su pasado andalusí entre el 5 y el 7 de septiembre. Durante esos días, la localidad celebrará el festival 'Embrujo Andalusí' con una gran variedad de actividades culturales, zoco árabe, pasacalles de danza andalusí, exposiciones, puestos gastronómicos y de artesanía, y música. Todo ello en unas calles iluminadas por 15.000 velas y antorchas.

Así lo ha anunciado este viernes el diputado provincial, Luis Rodríguez, junto a la alcaldesa de Carratraca, Marian Fernández, quienes han hablado de este festival, declarado Fiesta de Singularidad Turística Provincial por la Diputación, y que este año contará como pregonero con el consejero de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal.

Rodríguez ha subrayado el apoyo de la institución supramunicipal a las fiestas singulares locales, que reflejan "la riqueza, variedad y heterogeneidad de nuestra provincia" y que son herencia de un pasado "cargado de cultura y tradiciones populares".

En este sentido, ha incidido en "la importancia del festival de Carratraca, que permite preservar y dar a conocer su legado cultural andalusí", con lo que rememora la convivencia de distintas culturas que se vivió durante varios siglos, trasladando así al visitante al pasado.

Del mismo modo, Rodríguez ha resaltado que estos eventos "son muy relevantes para los municipios del interior de la provincia, ya que suponen una importante promoción turística y, por lo tanto, contribuyen a la dinamización de los pueblos".

Por otro lado, la alcaldesa ha presentado el cartel del festival, obra de Carmen Bermúdez, y ha explicado que a lo largo de los tres días del 'Embrujo Andalusí' se podrá pasear por el zoco, que era "el verdadero punto de encuentro de la vida económica y cultural de la época", donde habrá actividades como exposiciones, teatro, danza, pasacalles y medio centenar de puestos de artesanía, gastronómicos y tabernas.

Marian Fernández ha añadido que la música también será protagonista en este festival, con actuaciones en la plaza de toros del municipio, construida en la falda de la sierra y excavada en la roca asemejando un anfiteatro romano; que está declarada Bien de Interés Cultural fue reconvertida en auditorio "gracias a la buena acústica que tiene por su ubicación".

El viernes 5 de septiembre, a las 22.30 horas actuará Ziryab, tributo a Triana, un espectáculo que contará con entrada gratuita. Mientras, al día siguiente será el turno de la actuación del pianista Dorantes como concierto especial por los 25 años de 'Orobroy', que se realizará a las 22.00 horas, y cuyas entradas se pueden adquirir ya online o en la taquilla a un precio de 15 euros.