Carrefour celebra 50 años en Andalucía

Carrefour celebra un hito en Andalucía al conmemorar 50 años de presencia en la región. La compañía inauguró su primer hipermercado en Los Patios (Málaga) en febrero de 1975. - CARREFOUR

MÁLAGA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Carrefour celebra un hito en Andalucía al conmemorar 50 años de presencia en la comunidad. La compañía inauguró su primer hipermercado en Los Patios (Málaga) en febrero de 1975 y desde entonces, se ha consolidado como líder de este formato en España situándose además entre los principales empleadores de Andalucía, con más de 11.000 colaboradores. La compañía recibe cada año más de 165 millones de visitas anuales en sus centros andaluces.

Así lo ha informado la empresa de distribución en una nota informativa con motivo de la celebración de esta efeméride en el hipermercado de Los Patios, en un evento que ha contado con la asistencia de la consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía, Rocío Blanco; el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la directora de Recursos Humanos y secretaria general de Carrefour España, Candela Arias; el director regional de de Carrefour en Andalucía Sureste, Gaspar Noguera; y el director de Carrefour Los Patios, Miguel Ángel Marín, director de Carrefour Los Patios, entre otras autoridades.

Según señalan, desde sus inicios, el objetivo de Carrefour ha sido ser parte activa de la sociedad mediante la creación de empleo y riqueza en cada una de las zonas en las que desarrolla su actividad. En la actualidad su ambición se centra en liderar la transición alimentaria a través de iniciativas como Act For Food, su programa de acciones concretas para comer mejor.

Para ello, desarrolla una política basada en relaciones estables y duraderas con los proveedores y productores con los que colabora. Además, en estos 50 años, la compañía se ha consolidado como uno de los principales empleadores en Andalucía por lo que cuenta con el reconocimiento como empresa Top Employer y acaba de ser reconocida como empresa mejor valorada por sus equipos en los Infojobs Awards 2025.

"El resultado de lo que Carrefour es hoy en Andalucía es fruto del esfuerzo, la ilusión y la profesionalidad de todos los que han asumido cada día el reto de satisfacer a nuestros clientes. Estamos orgullosos de nuestra evolución como compañía y de nuestra aportación al desarrollo del comercio en Andalucía," afirma Gaspar Noguera, director regional de Carrefour en Andalucía.

IMPULSO AL COMERCIO Y AL EMPLEO

La apertura de Los Patios en Málaga, "El primer hipermercado del Sur", marcó un antes y un después, introduciendo este formato en Andalucía. La fórmula implantada por Carrefour se basaba en la combinación de dos elementos inéditos: el mayor surtido de marcas bajo el mismo techo y un precio atractivo para el consumidor.

Desde entonces, el hipermercado ha ejercido como dinamizador del entorno económico de las localidades en las que se ubica y ocupa el centro de un ecosistema sobre el cual pivotan actividades complementarias como agencias de viajes, centros comerciales, servicios financieros, seguros o gasolineras.

Hoy, Carrefour es líder del formato hipermercado en España y en Andalucía donde cuenta con 44 hipermercados, 47 Carrefour Market y 193 Carrefour Express, además de comercio online. Andalucía ha sido también pionera en el desarrollo del concepto Supeco; el supermercado económico de la empresa de distribución, creado en 2012 en San José de la Rinconada (Sevilla) y que se ha exportado ya a otros países del grupo como Francia, Egipto, Senegal, Costa de Marfil o Camerún.

COMPROMISO CON EL TEJIDO PRODUCTIVO ANDALUZ

Carrefour ha ratificado en estos 50 años su compromiso con los productores y empresas andaluzas. La compañía mantiene relaciones comerciales con 1.130 empresas de la región, realizando compras por valor de 1.134 millones de euros. Anualmente, Carrefour compra 98.000 toneladas de productos del campo andaluz y distribuye 1.300 toneladas de pescado procedente de las lonjas del litoral andaluz.

Asimismo, Carrefour reconoce a las mejores pymes agroalimentarias de cada una de las comunidades en las que se ubica. En el caso de Andalucía, las empresas galardonadas en la última edición fueron: Granada La Palma, como Mejor Pyme de Andalucía; Mondat Baker recibió el premio a la Transición Alimentaria y además el Premio a la Mujer Rural Emprendedora recayó en la cooperativa panadera La Unión.

Carrefour basa su estrategia en la atención y escucha constante de sus clientes, ofreciendo ventajas a través de El Club Carrefour, el mayor programa de fidelización de la distribución española. El objetivo es crear una comunidad orgullosa de pertenecer a Carrefour, conectada y personalizada con proyectos, iniciativas y actividades de interés basadas en la escucha constante.