La Casa Gerald Brenan en Málaga programa un ciclo con conferencias, presentaciones de libros, exposiciones y radioteatro

Las concejalas delegadas de Cultura y Patrimonio Histórico y de Churriana, Mariana Pineda y Mercedes Martín, respectivamente, junto al responsable de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján, han presentado este lunes las actividades. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Casa Gerald Brenan, en Málaga, programa un ciclo cultural gratuito con conferencias, presentaciones de libros, exposiciones y radioteatro, que comienza el 6 de noviembre a las 20.00 horas con un encuentro con el autor Rodrigo Blanco.

Las concejalas delegadas de Cultura y Patrimonio Histórico y de Churriana, Mariana Pineda y Mercedes Martín, respectivamente, junto al responsable de la Casa Gerald Brenan, Alfredo Taján, han presentado este lunes las actividades.

Gerald Brenan y Gamel Woolsey vivieron desde 1949 a 1968 en esta casa solariega en el distrito de Churriana en la que se darán cita, siempre a las 20 horas, autores como el citado Rodrigo Blanco (6 de noviembre), Mercedes Monmany (13 de noviembre), Elvira Roca (27 de noviembre), Jesús Ruiz Mantilla (9 de diciembre) y Abraham Gragera (11 de diciembre).

A estas actividades se suma el radioteatro en directo protagonizado por el actor Juanma Lara y el director Kike Díaz con la obra 'La gran caminata de Brenan', que tendrá lugar los sábados 22 y 29 de noviembre desde las 19.30 horas.

El programa se completa con una exposición compuesta por la selección (con más de mil ejemplares) de libros de la biblioteca particular de Gerald Brenan que ahora se exhiben en la sede de su Fundación de Alhaurín el Grande gracias a un convenio que firmó el Ayuntamiento de Málaga y el de Alhaurín el Grande, sede de la Fundación Gerald Brenan, con objeto de unificar las actividades en torno a la memoria del hispanista inglés.