Las casas rurales de Málaga tendrán una ocupación del 70% el fin de semana de Todos los Santos según Ruraldays

El fin de semana de Todos los Santos y celebrar Halloween en una casa rural es una opción cada vez más demandada por parte de los turistas - RURALIDAYS.COM

MÁLAGA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los alojamientos del interior de Málaga alcanzarán una ocupación próxima al 70%, la más alta de Andalucía, durante el fin de semana de Todos los Santos, desde este próximo viernes, 31 de octubre, hasta el domingo, 2 de noviembre.

Así lo ha señalado en una nota informativa el buscador de casas rurales Ruraldays.com , que señala que pasar el fin de semana de Todos los Santos y celebrar Halloween en una casa rural es una opción cada vez más demandada por parte de los turistas.

Así, la plataforma señala que la ocupación prevista para estas fechas estará por encima del 67% en la provincia malagueña. Le siguen Cádiz (59%); Almería (52%); Huelva (50%); Córdoba (49%); Granada (47%); Jaén (46%) y Sevilla (44%). La media andaluza es del 61%.

También indican que, por países de origen, casi cuatro de cada diez turistas serán españoles (39%); seguidos por británicos (20%); alemanes (18%) y holandeses (10%).

"Se observa claramente la diferencia en la estancia media entre nacionales y extranjeros. Los españoles reservan sobre todo con el objetivo de celebrar la festividad de los Santos y Halloween con su familia y amigos en una villa, con dos noches de media. Mientras, los foráneos contratan estancias más largas, que superan las ocho noches", exponen.

Ruraldays también señala en su comunicado que entre los pueblos más cotizados para una escapada otoñal en la provincia de Málaga están los de la Serranía de Ronda, los de la Axarquía, los del Valle del Guadalhorce y los de Antequera.

Además, son más habituales las estancias en grupo, y la ocupación de las casas está entre cinco y seis personas. El precio medio por persona y noche asciende a 32 euros. "Alquilar una casa rural en Málaga y en otros puntos del interior de Andalucía para celebrar Halloween con familiares y amigos es una opción cada vez más popular", ha señalado Félix Zea, cofundador de Ruralidays.

CONOCER LAS TRADICIONES

Por otra parte, la encuesta continua de preferencias de los viajeros que lleva a cabo Ruralidays.com pone de relieve que una de las principales motivaciones para alojarse en una casa rural en Málaga en estas fechas es conocer y compartir las tradiciones de los pueblos que los acogen.

Los resultados de este sondeo cobran mayor relevancia ante fechas tan señaladas en el calendario otoñal como las que tendrán lugar este fin de semana, y en especial el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Ruralidays pregunta a los viajeros qué cuestiones les motivan más a la hora de elegir unas vacaciones rurales. Entre los turistas internacionales, sobre todo, destaca el buen tiempo (60%); pero a continuación se sitúa la ubicación estratégica para visitar pueblos y ciudades (34%) y, a un nivel similar, la posibilidad de conocer la cultura y las tradiciones locales de los lugares donde se alojan (29%). También se valoran aspectos como los parajes naturales (19%), la gastronomía (15%) y la buena relación calidad-precio (14%).

"Conocer la cultura y las tradiciones de los pueblos es una motivación creciente para el turismo rural en esta época, especialmente para los viajeros internacionales", explica Félix Zea. "Junto a las temperaturas suaves, los visitantes también destacan otros factores, como las buenas comunicaciones para hacer rutas por varios pueblos, el medio natural y la rica gastronomía", AÑADE.

En cuanto a su experiencia con el alojamiento, los elementos que los clientes valoran más (por encima del 9) son la amabilidad del propietario de la villa y la limpieza de esta. Además, la sostenibilidad ambiental de este tipo de turismo frente a otras opciones de hospedaje tiene un elevado peso a la hora de elegir quedarse en una casa rural (7 sobre 10).