Castilla dice que UGT estará vigilante para que no se conculque ningún derecho a las personas con discapacidad

La secretaria general de UGT Andalucía, Carmen Castilla, ha incidido este jueves en que hay "avanzar en ideas; no podemos mirar las limitaciones funcionales de las personas" y sí "tenemos que hablar de un ambiente más humanizador y más integrador". Por ello, ha dejado claro que UGT va a estar vigilante en "introducir cláusulas en los convenios colectivos para que no existan ningún tipo de problemas, que no se conculque ningún derecho a las personas que tienen discapacidad".

Castilla, que ha inaugurado en Málaga las jornadas 'Personas con discapacidad en el empleo público. ¿Realidad o utopía?', ha dicho que "las utopías no me gustan, me gustan las realidades, y sobre todo cuando se plantean que tenemos una arquitectura jurídica lo suficientemente potente que aseguran los derechos, no solo laborales, sino sociales, económicos, políticos y de todo tipo a las personas que sufren o padecen algún tipo de discapacidad".

Al respecto, ha aludido, entre otros, a la Constitución, y en concreto, al artículo 49 que es el que habla de los derechos de las personas con discapacidad en todo sus facetas. Ha recordado, además, que hasta 2006 no se celebró una convención de carácter internacional de las personas con discapacidad, donde fue ratificada por España un año después, asegurando que "hablaba, fundamentalmente, de algo que ya hablábamos porque ya estaba escrito en la Constitución española".

En este punto, ha recordado también del Real Decreto Legislativo en 2013, que fue un texto refundido, de donde nació la ley estatal para las personas con discapacidad. En este texto, ha continuado, "resaltamos a propósito del empleo público el porcentaje de un siete por cierto de cupo para las personas con discapacidad, donde un dos por ciento era para discapacidad intelectual".

"Pasó el tiempo y en 2017 se promulgó la ley autonómica sobre las personas con discapacidad y sus derechos sobre la inclusión donde se aumentó el porcentaje a un diez por ciento", ha recordado, añadiendo que pese a la normativa "la realidad que tenemos actualmente es que la tasa de actividad de las personas con discapacidad de nuestra tierra es de hasta un 42 por ciento menos".

En concreto, la tasa de actividad es de un 35 por ciento; el salario medio es de hasta un 17 por ciento inferior entre una persona que tiene discapacidad y otra que no tiene.

Además, Castilla ha incidido en que "lo peor de todo" es que "las mujeres con discapacidad, que curiosamente y paradójicamente, porcentualmente son menos que los hombres con discapacidad, tienen mayor tasa de desempleo". "Las mujeres partimos de una situación peor por ser mujer y por padecer algún tipo de discapacidad", ha lamentado la secretaria general de UGT Andalucía.

"¿Por qué la tasa de actividad es tan baja, por qué esa diferencia de salarios; por qué existe esa discriminación en determinados puestos; por qué no existe esa igualdad de oportunidades que debe existir?, se ha preguntado, añadiendo que "esos son los problemas fundamentales que tenemos que erradicar" y pasa por colaborar la Administración pública, en este caso, "que debe ser vigilante, y las empresas privadas, donde también ocurre".

MEDIDAS

Por todo ello, Castilla ha instado a poner medidas que pasan "por la intervención de los poderes públicos" y ha aludido a que "exista una formación reglada y no reglada; que haya aumento de la sensibilidad cuando una persona tenga un empleo y tenga que trasladarse, como por ejemplo, en transporte público; que terminen de una vez por todas los estereotipos y prejuicios por parte de los empleadores hacia las personas con discapacidad; y, sobre todo, que tengan la plena inclusión".

Para la dirigente sindical, "tenemos que avanzar en ideas, ya que somos europeos, no podemos mirar las limitaciones funcionales de las personas" y sí "tenemos que hablar de un ambiente más humanizador y más integrador". Así, ha insistido en que UGT va a estar vigilante por introducir cláusulas en los convenios colectivos para que no existan problemas, que no se conculque ningún derecho a las personas que tienen discapacidad".

Por otro lado, ha hablado de las discapacidad sobrevenida: "La sociedad, el mercado laboral y las administraciones públicas tienen que velar para que no tengan ningún tipo de barreras para acceder a un puesto de trabajo".

De igual modo, ha recordado que este jueves se conmemora el Día Mundial de la Salud Mental y ha destacado la importancia del avance que tuvo la ley autonómica, que reservó un porcentaje para las personas con discapacidad mental compatible con el puesto y la función.

"Queda mucho por hacer", ha reconocido la secretaria general de UGT Andalucía, que ha admitido que, tras analizar los datos, "algo está fallando". "Está fallando y nosotros, como sindicato, vamos a intentar pelear y luchar en lo posible para que exista una inclusión total de estas personas que lo único que quieren es trabajar según dice la Constitución española".

Ha señalado, de igual modo, que no se dispone de datos oficiales de las personas que padecen algún tipo de discapacidad que trabajan en la administración pública y sólo se sabe el número de personas que se presentan a las convocatorias por el número de solicitudes y las plazas que se quedan vacantes. "No hay registros y es una de las cosas que nosotros demandamos", ha defendido.

Por otro lado, se ha vuelto a referir a las reformas laborales, de las que ha dicho "no han servido para nada. Si eso fue un tratamiento para la enfermedad, desde luego el diagnóstico no fue el correcto".

Por ello, la secretaria general de UGT Andalucía ha vuelto a defender la derogación de las reformas laborales y las reformas unilaterales de las pensiones de 2013.