CCOO advierte en unas jornadas de que hay 13 accidentes diarios en Málaga en desplazamientos para ir al trabajo

MÁLAGA, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sindicato Comisiones Obreras ha advertido de que se producen 13 accidentes diarios en desplazamientos para ir al trabajo en la provincia de Málaga y que en lo que va de 2025 se han dado 2.416 incidentes de tráfico 'in itinere', mientras que en todo 2024 fueron 3.917.

Así lo han apuntado tras unas jornadas sobre movilidad urbana tituladas 'Movilízate por el trabajo', que se han celebrado en el marco de la Semana Europea de la Movilidad (del 16 al 22 de septiembre). En ellas se ha puesto de relieve que "movilidad y trabajo van de la mano" y CCOO ha reclamado planes de movilidad sostenible.

Así, han puesto el acento en "el volumen de kilómetros que tiene que hacer una persona trabajadora para llegar a su puesto de trabajo diariamente, con los riesgos que supone". Y han señalado que en 2024 los accidentes de tráfico 'in itinere' en la provincia fueron 3.917, mientras que, en lo que va de 2025, la cifra se sitúa ya en 2.416. "Esto lleva a un volumen de accidentalidad de aproximadamente 13 accidentes diarios", han expresado.

El secretario general de CCOO de Málaga, Fernando Cubillo, ha manifestado que "hace falta que las administraciones públicas, cada uno en sus competencias, lleven a cabo planes de movilidad sostenible que mejoren la infraestructura, los desplazamientos de las personas trabajadoras y se garantice un desplazamiento seguro a los puestos de trabajo".

Con esta jornada, CCOO ha recordado que "hay una ley actualmente en negociación para una movilidad sostenible" que a juicio del sindicato "supone una oportunidad de implementar una sección sobre el tema de planes de movilidad en las empresas".

La secretaria de Medio Ambiente de CCOO en Málaga, Trinidad Salcedo, ha asegurado que "es importante que empresas de más de 500 trabajadores o empresas de 250 trabajadores, pacten a través de la negociación colectiva planes de movilidad sostenibles, accesibles y pensados para facilitar esa movilidad de las personas trabajadoras".

Por último, desde CCOO han considerado que "es muy difícil desplazarse desde los diferentes puntos de nuestra provincia porque no existe un plan de movilidad colectiva y hay posibilidades de mejora en las infraestructuras de transporte colectivo, como puede ser el transporte ferroviario, fundamental en puntos como la comarca de Antequera",

"Apostamos por una moviliza sostenible y pedimos que las diferentes organizaciones piensen en la movilidad como un derecho social, justo y necesario. Facilitar el transporte desde el entorno metropolitano al centro de la ciudad o a los centros de trabajo ayuda al medio ambiente, favorece la descarbonización y consigue menos emisiones de dióxido de carbono", han concluido.