CCOO asegura que el 30% de los centros educativos públicos malagueños tienen privatizados sus servicios

El Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga ha criticado "la alta privatización" a la que está sometido el personal de administración y servicios de los centros educativos públicos de la provincia. En concreto, han estimado que "actualmente el 30 por ciento de ellos se encuentra privatizado".

Asimismo, dicha organización sindicado ha calculado que "al menos hay un 20 por ciento de puestos de trabajo que han sido eliminados durante los últimos años".

Se trata, han indicado en un comunicado, del personal de limpieza, monitor de educación especial, servicio de lengua de signos, gestión y servicios complementarios de escuelas infantiles, aula matinal, acompañamiento de transporte escolar, atención, gestión directa y monitor de comedores.

El sindicato ha criticado "la falta de previsión y de efectividad en la cobertura de bajas y vacantes por parte de la Junta de Andalucía que se viene reclamando históricamente y con mucho más énfasis durante este último curso".

La privatización de estos servicios "no es sólo un problema de Málaga, sino que se da en el resto de provincias andaluzas", según ha manifestado el secretario general del Sindicato de Enseñanza de CCOO de Málaga, Félix Martín, y la responsable del Personal Laboral en dicho sindicato, Gloria Pérez.

En el caso de esta provincia, los líderes sindicales han señalado que "actualmente el 30 por ciento de estos centros tienen privatizados todos o algunos de sus servicios". En total se han visto afectados más de 4.000 profesionales en la provincia malagueña durante los dos últimos cursos formativos.

Respecto a esto, ha explicado que tras una normativa de la Junta de Andalucía emitida hace casi dos años, el procedimiento de contratación "es más lento, lo que está retrasando la cobertura de sustituciones y de baja".

"Se están dando situaciones ilógicas como que por ejemplo se llame a una persona que vive en Cádiz para que realice su trabajo en otra provincia, por un sueldo que está en torno a los 1.000 euros mensuales y que si se trata de cubrir una baja no se sabe cuánto va a estar trabajando. Por tanto, lo que está ocurriendo es que o se tarda en cubrir ese puesto o simplemente no se cubre", han señalado.

Esta situación "no solo provoca una falta de servicio al alumnado y a las familias del centro educativo, sino una sobrecarga de trabajo para la otra persona que trabaja que se ve desbordada", han señalado los sindicalistas, apuntando que otro problema que encuentran "es que la jubilación parcial se está retrasando por el mismo motivo, con el agravante que al ser media jornada, el rechazo es mayor".

A ello se añade, han especificado, que "al no cubrirse la plaza también está ocurriendo que se suprime el presupuesto para estos puestos de trabajo". Al respecto, Pérez ha explicado que "desde CCOO estimamos que durante los últimos años han podido desaparecer un 20 por ciento de plazas".

Sobre la exclusión de prepuestos para las plazas, Pérez ha explicado que "tan solo en este primer mes del año ya podemos cuantificar cuatro casos en Málaga, pero hay muchos más".

Así, ha señalado que el EI Santo Ángel contaba con una dirección de cocina y un auxiliar de cocina para 106 comensales, de los cuales 86 tienen edades comprendidas entre cero y tres años. "Desde el 12 de noviembre de 2018 este centro cuenta con una dirección de cocina sin cubrir la vacante y se eliminó el pasado 15 de enero. El compañero se tuvo que dar de baja y se encontró la escuela infantil sin personal de cocina. Es decir, más de tres meses sin cubrir la plaza que además se pierde, existiendo la necesidad real de ese puesto de trabajo", ha dicho.

Asimismo, han relatado que el CEIP San Sebastián de Casabermeja contaba con un cocinero y dos ayudantes de cocina para 220 comensales, pero "el día 12 de noviembre de 2018 se produce una vacante y al día 15 de enero se elimina la plaza, como en el caso anterior, más de tres meses sin cubrir y la necesidad del puesto existe".

Otros ejemplos han sido el del IES Santiago Ramón y Cajal de Fuengirola, que cuenta con 780 alumnos, con turnos de mañana y tarde, y que "tenía cuatro limpiadoras, de las cuales, una se va a suprimir por una vacante". Por otro lado, el IES Gerald Brenan de Alhaurín de la Torre "tiene dos ordenanzas y dos turnos, mañana y tarde, cuenta con 920 alumnos y se va a eliminar una plaza".

Por último, han insistido en que "las privatizaciones que desde hace años lleva la Junta de Andalucía sumadas a la lentitud en la cobertura de bajas y de incapacidad temporal está generando una bajada de calidad y de atención al alumnado". "Desde CCOO no prevemos vaya a ir a mejor con el nuevo Gobierno Andaluz", han dicho, aunque volverán a solicitar reuniones con el nuevo ejecutivo, "y si no hay respuesta esta organización sindical no descarta movilizaciones".