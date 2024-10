CCOO pide a administraciones tomarse "en serio" la vivienda: "Es el momento de atreverse a hacer políticas valientes"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 24 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha referido este jueves a la vivienda y ha pedido al conjunto de las administraciones públicas que se "tomen en serio" la política de vivienda. "Es el momento de atreverse a hacer políticas valientes", ha apostillado.

"La política de vivienda no se va a afrontar, no se va a resolver, con una medida mágica que de hoy a mañana arregle un problema que se ha desmanejado en los últimos 40 años, por no decir en los últimos 60 años", ha advertido, al tiempo que ha criticado que "el precio de la vivienda en España es un disparate en términos sociales y en términos económicos".

Por tanto, ha abogado por "tomar medidas pensando en el medio plazo, en el largo plazo, pero también en el corto plazo". Ha agregado que "hay que construir viviendas" a precios asequibles en régimen de alquiler o propiedad, pero también "hay que hacer más cosas".

"Y mientras todas esas medidas se ponen en marcha hay que ejercer las posibilidades de la ley de vivienda y topar los precios de los alquileres declarando previamente las zonas tensionadas", ha enumerado, además de que "hay que regular evidentemente los pisos turísticos y los alquileres de temporada", que "están contribuyendo a un incremento desmesurado de la vivienda".

A su juicio, "España está ante la última oportunidad de hacer una regulación social de la vivienda porque está cambiando la estructura de posesión o la estructura de quienes son las personas o las entidades que tienen vivienda".

"Es el momento de atreverse a hacer políticas valientes", ha advertido, añadiendo que "no va a haber una medida mágica. Va a haber que hacer muchas cosas durante bastante tiempo, con mucha voluntad política y con recursos económicos", ha señalado.

Así lo ha señalado junto con la secretaria general CCOO-A, Nuria López; y el secretario general de CCOO Málaga, Fernando Cubillo, antes de la asamblea del sindicato celebrada en Antequera (Málaga), donde ha incidido en que "CCOO está allí donde está la gente trabajadora".

Ha afirmado que "para el sindicato es muy importante que nuestro país avance, pero avance de una forma cohesionada" y que "la ciudadanía y la clase trabajadora de España pueda vivir en unas condiciones de dignidad en cualquier espacio territorial, en cualquier ciudad, en cualquier comarca, en cualquier pueblo".

Ha dicho que CCOO "cree que España tiene una oportunidad de avanzar de una forma muy importante no solo en esa cohesión territorial, sino en esa cohesión social y en la mejora de las tasas de empleo y de calidad del empleo".

Por otro lado, ha señalado que "el país tiene en este momento una oportunidad y tres grandes retos". Así, en cuanto a la oportunidad, ha dicho que es que "la inversión pública que tiene que impulsar España a través de los Presupuestos Generales del Estado y de los presupuestos del conjunto de administraciones, unidos a los fondos europeos que están por ejecutar en estos próximos años, nos sirva para tratar de recuperar tejido industrial en nuestro país".

"La posibilidad de que el precio de una energía renovable y barata atraiga inversiones productivas es la posibilidad más importante que hemos tenido en décadas, por no decir en siglos", ha agregado, al tiempo que ha incidido en que "es el momento de aprovechar esa oportunidad precisamente para generar empleo" y hacerlo "en aquellas zonas de España que históricamente no han estado cerca de los grandes focos de industrialización del país".

RETOS

A su juicio, "esa oportunidad tiene que concretarse para afrontar los tres grandes retos que creo que tenemos"; punto en el que ha citado "el pleno empleo; que el empleo que se crea, que existe y que se genere, sea además un empleo de calidad; y reforzar de forma notable las políticas públicas que hay en España".

Ha valorado que "haciendo las reformas oportunas se puede mejorar la calidad del empleo" y ha agregado que "hay muchas formas de precariedad y hay que afrontarlas y enfrentarlas".

Al respecto, ha agregado que "esas formas de precariedad, por ejemplo, tienen que aludir a una modificación de la contratación a tiempo parcial en España, que sigue siendo una gatera que usan muchísimas empresas para tener jornadas abusivas, para tener trabajo en B, para tener trabajo en horas extras que no se pagan y que no se cotizan y que hay que combatir".

JORNADA LABORAL

En este sentido, ha agregado que "estamos en un momento en el que la reducción de la jornada laboral puede ayudar en ese terreno". Es más, ha dicho que CCOO "va a ser absolutamente exigente en la próxima reunión" en materia de jornada laboral.

"Soy muy escéptico sobre la posibilidad de llegar a un acuerdo tripartito con CEOE. Y si CEOE, el martes que viene, sigue en sus posiciones inmovilistas y de bloqueo de la negociación, CCOO va a trasladar esa exigencia al Gobierno".

Es más, ha sostenido que CCCO, "si no se resuelve rápidamente esta negociación, va a promover un proceso de movilización, conjuntamente con la UGT, lógicamente, para intentar forzar que España tenga por fin una reducción legal del tiempo de trabajo".

"La calidad del empleo es fundamental y la reducción del tiempo de trabajo es el hito que tenemos que abordar", ha agregado, al tiempo que ha dicho que "inmediatamente después está la subida del salario mínimo interprofesional". Sobre ello, ha dicho que para CCOO "no va a ser suficiente una subida del SMI simplemente que cubra el incremento de la inflación".

Sobre las políticas públicas que hay en España, ha exigido "un esfuerzo inversor" de las administraciones y "que estos servicios se presten con empleos de calidad que ahora no existe de forma generalizada".

COMARCA DE ANTEQUERA

Por su parte, López ha hablado sobre los temas abordados en la reunión y también ha insistido en que la comarca de Antequera "es un sitio estratégico para Andalucía, para España por su situación logística, pero también por las capacidades que tiene de estar conectada con tres provincias importantes de Andalucía y que permitirían desarrollar con mucha más potencialidad los recursos que tienen".

"Nos preocupa que los empresarios no inviertan, no creen empleo, no establezcan condiciones laborales y salariales justas para los trabajadores y las trabajadoras y que eso repercute negativamente", además de que "el Gobierno andaluz no esté poniendo tampoco los mimbres para que esto se solucione".

Asimismo, ha reclamado a la Junta "reforzar los servicios públicos, las políticas activas de empleo y también la inspección y las posibilidades para que las empresas paguen más salario a los trabajadores y a las trabajadoras".

Por último, Cubillo también ha hablado de datos de empleo y salario en la comarca, pidiendo, entre otros, políticas activas de empleo y planes de desarrollo económico.