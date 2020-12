CCOO-A tacha de "impresentable" que Marín pida al Gobierno prorrogar los ERTE cuando Junta no tiene plan de choque

MÁLAGA, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

CCOO-A ha reprochado a la Junta de Andalucía que "no puede estar todo el día pidiéndole al Gobierno de España" y ha tachado de "impresentable" la petición del vicepresidente andaluz, Juan Marín, de prorrogar los ERTE hasta finales de 2021 cuando "no es capaz de poner un plan de choque" para complementarlos.

Por ello, y ante la "precariedad laboral" en la que se encuentran los trabajadores andaluces, CCOO pide al Gobierno andaluz que se comprometa y dé soluciones a los trabajadores, "especialmente a aquellos que sufren las consecuencias de sus políticas y restricciones de actividad, de horarios y de movilidad".

Así lo ha manifestado la secretaria general de la organización en Andalucía, Nuria López, en rueda de prensa este miércoles en la sede malagueña, donde ha insistido en que la solución a los cerca de un millón de desempleados andaluces es un plan de choque que contenga un complemento para los ERTE, apoye a los fijos discontinuos, aumente la renta mínima, refuerce los servicios públicos y modernice a los sectores productivos.

La pandemia "ha sacado a la luz las debilidades" que venía sufriendo Andalucía antes de la misma, ha apuntado López, al tiempo que ha señalado que "ha sacado los colores" a la Junta, dejando en evidencia el "déficit industrial" o "la falta de I+D+i", y "todo ello aderezado con una temporalidad, parcialidad y con unos bajos salarios que llenan a los trabajadores andaluces de una enorme precariedad laboral", ha dicho.

En este aspecto, ha considerado que el Gobierno andaluz "ha perdido una oportunidad" con los presupuestos para 2021, que López tacha de "insolidarios" y que "atacan" a los servicios públicos al mantener la línea de "políticas austeras y recortes", al tiempo que favorecen a la patronal.

"Desde luego esto no es moderación cuando se hace política para unos pocos. Cuando se busca favorecer a la gran patronal y no al pequeño negocio y a la pequeña empresa no se es de centro y se abandona la senda que veníamos reclamando de que hay que salir todos juntos de la pandemia en la mejor situación posible", ha defendido la secretaria general de CCOO-A.

Esta senda es la que defiende el sindicato, quien ha destacado que sus reivindicaciones se mantienen en tres líneas: la prevención como instrumento para salvar la salud; proteger a las empresas para proteger el empleo y que este proteja a las familias, y que "todos salgamos juntos de la crisis sanitaria, económica y social" derivada de la pandemia pues, en palabras de López, "no vale que los ricos salgan antes que las familias trabajadoras".

Las medidas del Gobierno de Andalucía para frenar la propagación del COVID-19 "han impactado de lleno en la actividad económica y en el plano laboral", produciéndose ERTE, no renovación de contratos y la dificultad para los desempleados de buscar trabajo "en mitad de una pandemia y con restricciones de movilidad".

Es por ello que la secretaria de la organización andaluza insista en un plan de choque desde el Ejecutivo andaluz para "devolver y restituir los derechos de los trabajadores", aludiendo a que el 58 por ciento de los andaluces reconocen que el paro sigue siendo su gran preocupación.

Manteniendo esta línea de reivindicaciones, López se ha dirigido al Gobierno de España para que mantenga un "compromiso cierto" para que los ERTE se vuelvan a prorrogar mientras continúe la pandemia, "mantener vivas las empresas" y poner en marcha "cuanto antes" los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "porque entendemos que en ellos hay políticas sociales y económicas importantes" para la salida de la crisis.

Además, ha pedido al Ejecutivo central la subida del Salario Mínimo Interprofesional que el año pasado permitió que un 8,1 por ciento de familias andaluzas tuvieran mayores ingresos, ha recordado. Ante esto, la sindicalista ha recriminado que la patronal tenga "una actitud cicatera y reacia" al respecto, pues afirma que la subida del SMI supondría "una mayor justicia social y una mayor eficacia económica".