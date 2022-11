CCOO y UGT en Málaga piden "volcarse" en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género con "más medios y protección"

MÁLAGA, 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos de CCOO y UGT en Málaga se han reunido este martes en la capital malagueña en repulsa por los últimos asesinatos machistas producidos en España, ante los que han pedido a las administraciones "volcarse" con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género facilitando "más medios y protección" para las víctimas.

Los crímenes machistas de Benalmádena y Móstoles han acabado con la vida de dos mujeres y una niña, que elevan a 37 el número de víctimas en lo que va de año, tres de ellas en la provincia de Málaga. El caso de Benalmádena es el décimo en Andalucía, y sitúa la cifra en 1.167 mujeres desde 2003.

Para la secretaria de la secretaría de la Mujer de CCOO Málaga, Susana Torres, esto "demuestra que es preciso redoblar los esfuerzos frente a la Violencia de Género" y hace un llamamiento para que las administraciones públicas pongan "todos los medios necesarios en la lucha contra este horror, que se saque del fango de la confrontación política y se vuelva al imprescindible consenso firmado en el Pacto de Estado".

Dentro de este pacto, ha hecho hincapié en la mejora de los protocolos como el de seguimiento, "para que una vez encendida la alarma tengamos medios eficaces para que no cese la protección", así como la colaboración ciudadana. "Es necesario que el entorno, la familia cuando la haya, los vecinos, los testigos denuncien al violento y arropen a las víctimas", ha incidido.

En este sentido, Torres ha recordado que la mujer asesinada en Benalmádena había denunciado al maltratador pero no había seguido con la denuncia. "Esto ocurre en muchas ocasiones y casi siempre se debe a la presión del propio agresor, al miedo a las represalias, a la devastación psicológica que conllevan los malos tratos. Pero no a que haya pasado el peligro, como ha quedado demostrado una vez más", ha incidido.

En la misma línea se ha pronunciado la secretaria de Igualdad de UGT Málaga, Cristina García, incidiendo en "ampliar la eficacia del Pacto de Estado y que se dediquen más recursos en la lucha contra la Violencia de Género".

Para ello, ha considerado "muy importante detectar lo que no está funcionando y dónde se debe hacer hincapié. En este caso, como en muchos otros, había denuncias previas de la víctima, incluso el agresor había sido detenido antes por violencia de género", ha recalcado.

Y es que, desde UGT reclaman "endurecer las penas, facilitar la denuncia a las víctimas y protegerlas durante todo el proceso judicial", porque "probablemente, esta situación no va a parar si, además del rechazo de toda la sociedad, no se pone voluntad política y no se aumentan los esfuerzos para eliminar la discriminación y la desigualdad de género en todos los ámbitos".

En este sentido, UGT y CCOO saldrán a las calles este 25 de noviembre en una manifestación para expresar justamente esta unión frente a los asesinos machistas, por lo que han hecho un llamamiento a la ciudadanía a unirse a la marcha y demostrar que "no hay espacio entre nosotros para el terrorismo machista", han concluido.