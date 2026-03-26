Un centenar de vecinos representará El Paso de Istán el Jueves, Viernes y Sábado Santos - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Más de un centenar de vecinos participará en El Paso de Istán (Málaga), una representación que se celebrará los días 2, 3 y 4 de abril, Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, aunque todos los habitantes de este municipio de 1.900 habitantes de la Sierra de las Nieves se implican en el evento con la preparación del vestuarios o de los decorados.

Está declarada Fiesta de Interés Turístico Nacional de Andalucía y Fiesta de Singularidad Turística Provincial de Málaga, ha recordado el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha presentado este jueves El Paso junto al alcalde de Istán, José Miguel Marín; y el productor, director y compositor Antonio Meliveo, autor de la banda sonora original y del vídeo promocional del evento.

López Mestanza ha destacado que muchos municipios de la provincia celebran durante Semana Santa tradiciones de mucho interés, entre las que destaca la de Istán por su calidad y creatividad, además de estar muy arraigada, porque su origen se remonta al siglo XVII.

Asimismo, ha añadido que no solo es una escenificación, sino que el evento es una muestra de la memoria colectiva del pueblo y del legado que se ha transmitido.

Por su lado, el alcalde de Istán, José Miguel Marín, ha explicado que hay documentos que datan que El Paso es una tradición que arrancó en 1666, que fue suspendida durante los años precedentes a la Guerra Civil, aunque no llegó a desaparecer nunca de la memoria de los vecinos, quienes volvieron a recuperarla en 1980.

Marín ha recalcado que los verdaderos protagonistas son los vecinos, que se vuelcan en el evento, y ha resaltado que se desarrolla en el entorno privilegiado de Istán, a los pies de Sierra Blanca. Además, ha animado a visitar el municipio, que también celebra procesiones por las estrechas y sinuosas calles del pueblo.

Por su lado, Antonio Meliveo ha incidido en que esta celebración es una forma de cohesionar a todos los vecinos del municipio malagueño de Istán.

REPRESENTACIONES

Las representaciones de El Paso, que cuentan con la dirección artística del actor Manuel Salas, arrancarán el Jueves Santo, 2 de abril, a las 17.30 horas, en el polideportivo municipal, con escenas de Abraham, María Magdalena, Samaritana, María y su hijo, Santa Cena, Oración y prendimiento.

El Viernes Santo, 3 de abril, se realizarán las representaciones de Jesús ante Anás, Negaciones de Pedro, Judas, Jesús ante Pilatos, Cirineo-Verónica y Cruz, Calvario y Muerte. Serán a partir de las 17.30 horas y se desarrollarán tanto en el polideportivo como al aire libre, en las inmediaciones de Sierra Blanca. Y el Sábado Santo, 4 de abril, se representará la Resurrección a partir de las 21.30 horas en el polideportivo.