El Centro Comercial Abierto de Antequera (Málaga) renueva su reconocimiento por cuatro años más

ANTEQUERA (MÁLAGA), 18 (EUROPA PRESS)

La delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía en Málaga, Carmen Sánchez Sierra, ha visitado este miércoles el Centro Comercial Abierto (CCA) de Antequera junto al alcalde del municipio, Manuel Barón, el presidente de la Asociación del Comercio e Industrias de Antequera (ACIA), Jorge del Pino García, y el gerente de dicha entidad, Jaime Barranco Ramírez, con motivo de la reciente renovación de su reconocimiento como CCA, que mantendrá su vigencia durante los próximos cuatro años.

Sánchez Sierra ha mostrado agradecimiento tanto al alcalde como a los representantes de ACIA, por la invitación al acto de celebración de dicha renovación, y ha valorado "el trabajo constante que realiza tanto la organización como el Ayuntamiento de Antequera en apoyo al comercio, un pilar económico fundamental que en la provincia de Málaga representa el 13% del PIB".

La delegada ha comentado que desde la Consejería de Empleo "sabemos la importancia que tienen los negocios de proximidad, ya que contribuyen a dinamizar el territorio, generar actividad económica y propiciar empleo de calidad, y desde el gobierno regional hemos apoyado a todo ello, destinando 160.700 euros a este Centro Comercial Abierto en los últimos cinco años, una inversión que ha servido para llevar a cabo proyectos de mejora del espacio común y para poner en marcha campañas de promoción que han animado a los ciudadanos antequeranos a adquirir productos en su propia ciudad, aportando idiosincrasia y priorizando el consumo en los negocios de proximidad".

Y es que los CCA constituyen una estructura organizada, una fórmula de colaboración público-privada que coordina a los comerciantes, creando sinergias, canalizando sus necesidades y actuando como interlocutor ante las administraciones. En definitiva, se trata de un modelo comercial ya consolidado que en Andalucía alcanzan los 38, ocho de ellos de la provincia de Málaga.

Al hilo de esto, el presidente de la Asociación del Comercio e Industrias de Antequera, Jorge del Pino, ha querido poner en valor esta colaboración público-privada y la "buena sintonía" entre ayuntamiento, Junta de Andalucía y la propia asociación: "Desde ACIA llevamos casi tres décadas trabajando por y para los comercios, empresarios y autónomos de Antequera, y encontramos tanto en el área de Comercio del ayuntamiento como en la Delegación de Empleo un importante apoyo, facilitándonos el camino para poder optar a distintas ayudas que nos han permitido desarrollar diferentes actuaciones comerciales".

"Entoldados, la instalación de cámaras de vigilancia o la renovación de la cartelería del mercado de abastos son ejemplos reales de acciones que han mejorado nuestras infraestructuras e impulsado nuestros comercios, adornando nuestras calles para beneficio de todos sus habitantes", ha añadido.

Por su parte, la delegada ha declarado que "la colaboración institucional resulta clave para el desarrollo de políticas de empleo en los territorios, y siempre encontramos en el ayuntamiento de Antequera una mano amiga. Definitivamente, es un claro ejemplo de administración local involucrada y preocupada por el desarrollo de su tejido productivo".

Por otra parte, Sánchez Sierra ha destacado asimismo la "positiva" evolución del mercado laboral de Antequera, "siendo el noveno pueblo de Málaga con mayor nivel de empleo al superar los 21.000 afiliados a la Seguridad Social", ha comentado, y ha añadido que "desde 2019, el paro se ha reducido en un 23,6% y las empresas han aumentado en un 7%, rozando las 1.400 firmas en la actualidad. Creemos que la inversión realizada por parte de la Junta de Andalucía en materia de empleo, y cuantificada en 18.471.000 euros, ha influido en este buen resultado".

Concretamente, y según la responsable de Empleo, los más de 18,4 millones de euros han favorecido a más de 2.800 beneficiarios, incluyendo a personas desempleadas, trabajadores autónomos, empresas y asociaciones.

PROCEDIMIENTO PARA RECONOCER UNA CCA

El pasado verano, la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo aprobó una normativa que actualiza el procedimiento para el reconocimiento de los Centros Comerciales Abiertos, y que agiliza trámites, suponiendo un avance en cuanto a los requisitos que deben cumplir los solicitantes.

Según Sánchez Sierra, "Se trata de una modificación que responde a la reclamación trasladada por parte de los propios comerciantes, por consiguiente, este cambio ha sido resultado del diálogo entre agentes sociales y administraciones públicas".

La normativa da cumplimiento al VII Plan de Fomento del Comercio de Andalucía, destacando entre las novedades la simplificación de la documentación a aportar por las asociaciones y la duplicación de la vigencia del reconocimiento de dos a cuatro años, "reduciendo así la carga burocrática vinculada a la renovación", ha concluido.