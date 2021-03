El Centro Cultural La Malagueta retoma su programación y estrena página web

MÁLAGA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Centro Cultural La Malagueta de la Diputación de Málaga estrena web. Diseñada para navegar fácilmente y acceder a la información actualizada de forma intuitiva y dinámica, la nueva página contiene todas las conferencias programadas para el trimestre, ya sea para asistir a través del streaming que se emitirá por el canal de Youtube del centro, ya para acudir al evento de manera presencial.

Así, toda la información en torno a la propuesta cultural de La Malagueta se puede consultar desde este momento en www.cclamalagueta.com.

Además, las redes sociales del Centro Cultural apoyarán este contenido con temática transversal y referencias de interés sobre los ciclos. Los usuarios pueden seguir los perfiles que el centro mantiene activos en Twitter, Facebook, Instagram y Youtube.

La entrada a todas las conferencias será libre hasta completar aforo y se abrirá al público a las 16.30 horas. Los eventos serán presenciales, cumpliendo con todas las normas de seguridad establecidas por las autoridades sanitarias, aunque también se emitirán por streaming a través del canal de YouTube de La Malagueta.

Además de página web, el centro cultural La Malagueta estrena su nueva programación y presenta como avance el primer encuentro del ciclo Pensamiento Político.

Coordinado por el profesor de Ciencias Políticas y escritor, Manuel Arias Maldonado, el ciclo permitirá formular ideas y diseñar conceptos capaces de crear debate y, sobre todo, de reflexión donde se den las claves para comprender los procesos y acontecimientos políticos actuales, han recordado desde la Diputación a través de un comunicado.

Como novedad de esta programación, la periodista y escritora Marta Robles coordina y presenta Somos Noir. Un ciclo dirigido fundamentalmente a los apasionados del género negro, ese que en el siglo XXI ya no cuenta historias de polis y cacos, ni siquiera historias de buenos y malos, sino que habla del mal, del que existe en la sociedad y del que pervive latente dentro del ser humano.

Por otro lado, la exposición colectiva resultante de la convocatoria 'Smart Gallery - I Concurso de fotografía móvil: Extraños en la ciudad' se prorroga hasta el 31 de mayo.

De igual modo, la exposición 'the Beatles vs The Rolling Stones', homenaje al fotógrafo Terry O'Neill, continúa hasta la misma fecha con la posibilidad de concertar visitas guiadas.