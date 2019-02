El centro MVA proyecta el documental 'The best day of my life' sobre la celebración de WorldPride 2017

Publicado 13/02/2019 12:03:37 CET

El centro cultural MVA de la Diputación de Málaga proyecta el jueves, 14 de febrero, a las 20.30 horas, 'The best day of my life', un documental, obra del conocido director de cine navarro Fernando González Molina, que visibiliza la historia de seis personas procedentes de diferentes países, miembros del colectivo LGTBI, en torno a la celebración de la fiesta del WorldPride 2017 de Madrid.

'The best day of my life', producido por Sundance TV y El País con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid, narra la experiencia de seis personas procedentes de España, Uganda, Rusia y Francia, que en circunstancias especiales se atreven a afrontar la realidad que les ha tocado vivir con orgullo, alegría y compromiso.

El objetivo de los protagonistas es reunirse en Madrid para la celebración del WorldPride 2017, el evento LGTB+ más importante del mundo, según ha explicado la Diputación en una nota de prensa.

Los espectadores podrán ser testigos de la lucha y superación de personas pertenecientes al colectivo LGTBI+ de diferentes partes del mundo que convergen en la capital española en una celebración multitudinaria.

Algunos de los protagonistas, que provienen de países en los que la homosexualidad es ilegal, disfrutarán de la celebración del Orgullo Gay por primera vez en su vida.

Abril vive en Madrid, aunque es de Barcelona, es actriz y dramaturga y está intentando dejar atrás su pasado como Abel; Geena, anteriormente Gustavo, es un transexual de Almería que lucha por abrirse camino en el mundo de la interpretación y que no mantiene el contacto con su familia.

Ruth es una luchadora por los derechos de los gais y las lesbianas en un lugar tan peligroso como Uganda; Max y Nick son dos jóvenes que viven su homosexualidad clandestina en la Rusia de Putin donde deben hacerse pasar por primos; y el francés Timo, saltador de trampolín, sordo y gay, demuestra día tras día, que es capaz de superar cualquier obstáculo.

La primera parte del documental muestra a los protagonistas en su contexto, preparando el viaje a Madrid con ilusión pero también con miedo. Desde el momento que llegan, la ciudad se convierte en un séptimo personaje acogiéndolos, arropándolos y celebrando la libertad de un país donde se puede ser lo que uno quiera.

El director asegura que quería que el filme funcionara "como un triple homenaje a la ciudad de Madrid, una de las ciudades más libres y abiertas del mundo, al movimiento LGTB del país que en 40 años ha conseguido cambiar la realidad española y a esas personas anónimas que en cualquier lugar del mundo luchan por ser ellos mismos".

FERNANDO GONZÁLEZ MOLINA

González estrena en 2009 su primer largometraje, 'Fuga de cerebros', que se convirtió en un éxito en taquilla, además de ganar el Premio del Público en el Festival de Málaga de Cine Español.

Entre las películas que ha dirigido se encuentran las conocidas 'Tres metros sobre el cielo', 'Tengo ganas de ti', o 'Palmeras en la nieve', protagonizadas por Mario Casas. También ha sido director de las series 'Los hombres de Paco', 'El barco', 'Luna, el misterio de Calenda', 'Bienvenidos al Lolita', y 'La otra mirada'.