El vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a la alcaldesa de Humilladero, María Auxiliadora Gámez, presentan los torneos de Semana santa de fútbol - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

Cerca de 250 escolares participarán en los Torneos de Semana Santa de Fútbol que organiza la Diputación de Málaga. En concreto, serán los días 30 y 31 de marzo en Humilladero.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, junto a la alcaldesa de Humilladero (Málaga), María Auxiliadora Gámez, durante la presentación de estos torneos que se enmarcan en las Ligas Educativas que la Diputación organiza para que los alumnos de las escuelas deportivas municipales, que entrenan de lunes a viernes, tengan la posibilidad de seguir practicando deporte los fines de semana y de entrar en contacto con la competición en un formato de liga educativa.

"El objetivo es educar en los valores que representa el deporte, como el esfuerzo, el compañerismo y la capacidad de superación", ha explicado Rosas. Además del Torneo de Semana Santa, se celebran cada año el Torneo de Semana Blanca y el Torneo Solidario de Navidad.

La competición tendrá lugar en Humilladero. El 30 de marzo se celebrará el Torneo de Fútbol 7 de categoría infantil, y el 31 se disputará el Torneo de Fútbol Sala Benjamín.

En total, la iniciativa reunirán a 16 equipos --diez infantiles y seis benjamines-- de una decena de municipios: Antequera, Campillos, Cuevas de San Marcos, Frigiliana, Humilladero, Igualeja, Riogordo, Sayalonga, Sierra de Yeguas y Valle de Abdalajís.